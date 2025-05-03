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全國舞藝展演基隆熱鬧登場　謝國樑邀各縣市「以舞會友」

▲全國舞藝展演基隆熱鬧登場。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲全國舞藝展演基隆熱鬧登場，謝國樑歡迎各縣市同樂。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

2025年全國舞藝展演大會今（3日）在基隆市立體育館熱鬧登場，共有柔力球、土風舞、排舞、瑜珈等項目參加展演，來自各縣市數十個舞藝團體以及舞蹈愛好者約6千8百人共襄盛舉，市長謝國樑到場歡迎來自全國各縣市數十個舞藝團體以及舞蹈愛好者共襄盛舉，也期許藉由這個機會讓大家同場切磋舞藝、增進彼此交流並帶動體育休閒活動。

▲全國舞藝展演基隆熱鬧登場。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆市立體育館熱鬧登場的全國舞藝展演大會，共有來自基隆市、台北市、新北市等全國各地數十個舞藝團體共同參加，計有柔力球、太極拳、土風舞、排舞、有氧運動舞蹈、街舞、運動舞蹈、瑜珈、活力健康舞、中東肚皮舞、新住民舞蹈及元極舞等項目參加展演，活動精采多元，也吸引許多民眾一起到場共襄盛舉，在參與舞蹈運動活動之餘，體驗基隆市的自然風景及人文特色。

謝國樑除了親自到場歡迎來自基隆以及各縣市數十個舞藝團體以及舞蹈愛好者參與這項體育界的盛事，也肯定體育會舉辦各單項運動及活動，讓市民朋友更加健康，也期許大家藉由這個機會同場切磋舞藝，帶動體育休閒活動。

中華民國縣市體育會聯合總會長鄭錦洲說，今年的全國舞藝展演活動，共有包括基隆市4千人、2千8百位外縣市舞藝團體一起共襄盛舉，前一天晚上基隆各大飯店、旅館、餐廳全都客滿，連同伴手禮的商家也都生意大發，感謝市長支持這項活動，帶動商家的經濟發展。

▲全國舞藝展演基隆熱鬧登場。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲全國舞藝展演基隆熱鬧登場。（圖／記者郭世賢翻攝）

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