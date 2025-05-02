涉查個資助藍罷免！基隆2戶政事務所主任10萬交保　戶籍員3萬交保

▲中正戶政事務所主任江鑒育涉查個資助罷免，10萬交保。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、劉人豪／基隆報導

基隆地檢署偵辦罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪的死亡連署案，基隆市民政處前處長張淵翔涉嫌利用戶政系統查詢個人資料，因坦承犯行，地院4月29日深夜裁定張淵翔以40萬元交保並限制住居。昨（1）日地檢署傳喚相關人員傳喚到案，複訊後，針對中正戶政事務所主任江鑒育，及安樂區戶政事務所主任林芬芸，2人各10萬元交保；另一女戶籍員3萬元交保。

多地檢方針對幽靈連署案展開調查，基隆地檢署4月28日針對國民黨基隆黨部搜索，帶回多人訊問，而張淵翔因涉嫌查詢戶政系統，提供個人資料協助藍營罷免民進黨議員鄭文婷、張之豪，遭基隆地檢署聲請羈押，而張淵翔也坦承犯行，以40萬元交保。

法院表示，張淵翔犯罪嫌疑重大，雖有共犯尚未到案，有勾串共犯、證人之虞，但考量他坦承犯行，認無羈押的必要性，准以40萬元交保，並限制住居。不過基隆地檢署認為此案仍有相關需釐清之處提出抗告。

昨檢察官將江鑒育、林芬芸2人帶回偵訊，比對後發現女戶籍員進入戶政系統查詢連署人個資，訊後江鑒育、林芬芸2人各10萬元交保，女戶籍員3萬元交保。