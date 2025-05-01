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深化臺日友好！中曾根康隆率團訪基隆　謝國樑：共推城市外交

▲深化臺日友好！中曾根康隆率團訪基隆。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲深化臺日友好！中曾根康隆率團訪基隆。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

日本自民黨青年局局長中曾根康隆眾議員今（1日）率領青年局幹部訪問基隆，受到市長謝國樑及市府團隊的熱烈歡迎，雙方延續今年3月訪日時的交流成果，就產業發展、城市治理及國際合作等多項議題進行深度交流，期盼持續攜手推動城市外交，進一步深化臺日雙邊的合作關係與友誼。

謝國樑致詞時表示，今年3月赴日拜會自民黨青年局時，中曾根議員曾親自承諾將率團來訪，今日能兌現承諾並親自踏上基隆土地，不僅象徵臺日交流的持續深化，也顯見日本青年力量與對臺灣城市交流的高度重視與支持。

謝國樑也指出，透過此次深度交流，未來雙方在青年交流、城市行銷、產業合作等面向，將有機會展開更多實質上的互動與合作。同時，他也強調，日本將會是基隆推動國際交流與城市外交中最重要的合作夥伴之一，期盼雙方持續攜手前行。

▲深化臺日友好！中曾根康隆率團訪基隆。（圖／記者郭世賢翻攝）

中曾根康隆表示，臺日關係是東亞地區極為重要的夥伴關係，很高興今日能率隊參訪基隆，並與市府團隊就青年政策、產業發展、觀光行銷與城市治理等議題進行深入交流。希望透過此行，深化雙邊合作與實質連結。

市府產業發展處處長蔡馥嚀在會中針對基隆市的港都蛻變與未來發展提出簡報，並補充表示，基隆也有許多具服務熱忱的青年夥伴，期盼未來可藉由青年國際參與，讓世界看見基隆，也讓基隆走向世界，讓更多人認識基隆這座富有生命力的城市。

中曾根康隆已當選3屆日本眾議員，他的祖父是日本前首相中曾根康弘、父親中曾根弘文曾經擔任外務大臣、參議院議長。此次自民黨青年局訪團除5名國會議員外，還包括日本青年會議所、日本航空等成員。

基隆是一座海洋城市，歷史上曾是臺日往來的重要聯繫門戶，擁有豐富的海洋資源與獨特人文風貌，市民對日本文化懷有深厚的情感與親切感，這樣的歷史背景為臺日交流奠定了深厚基礎。近年來，市府積極推動城市轉型，致力將基隆打造為具有國際視野的城市，持續在觀光、產業與文化等領域展現多元潛力與活力。

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