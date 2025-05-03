服務處收「燒過的千元冥紙」死亡威脅　吳沛憶報警：不容違法行為

▲吳沛憶服務處收到匿名恐嚇信。（圖／吳沛憶國會辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

立法委員吳沛憶服務處昨（2日）收到匿名信件，內容物為一疊「焚燒過」的冥紙，明顯是暗示死亡威脅。信上沒有地址，郵戳也非常模糊，看不出來從那裡寄來萬華。吳沛憶表示，身為民意代表本就應接受各界檢驗，過去在面對質疑或批評時一向虛心接受，但不法恐嚇絕非民主法治社會應該容忍，為預防後續演變為暴力攻擊、且不姑息違法行為，目前已至萬華分局完成報案程序，依法嚴正處理。

吳沛憶指出，去年五月時服務處也曾接到電話恐嚇，揚言「請吳沛憶走路小心一點，我會來刺你」，讓服務處同仁心生畏懼。吳沛憶指出，這並非個案，近期包括立委吳思瑤、沈伯洋也都接到死亡威脅。

吳沛憶表示，身為民意代表本就應接受各界檢驗，過去在面對質疑或批評時一向虛心接受。但國民黨的仇恨式罷免，就是在鼓動將吳沛憶作為報復情緒的出口。面對仇恨式罷免，吳沛憶選擇持續基層深耕，用認真做事回應罷免。但不法恐嚇絕非民主法治社會應該容忍。

吳沛憶強調，民主社會接納不同聲音，但絕不容許違法，為預防後續演變為暴力攻擊、且不姑息違法行為，目前已至萬華分局完成報案程序，依法嚴正處理，也盼各界共同守護台灣珍貴的言論自由及民主制度。