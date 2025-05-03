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二階送件再+1　罷免藍委游顥團隊送2.3萬份連署書

▲▼國民黨籍南投立委游顥。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨立委游顥。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

大罷免潮如火如荼進行中，在藍營苦於一階連署涉偽造文書的司法戰時，南投第二選區罷免藍委游顥團隊「去游除垢」2日赴南投縣選委會遞件，送出超過2萬3千份連署書。罷團表示，正式完成第二階段罷免立法委員游顥的初步程序，顯示罷免行動獲得廣泛民意支持，也宣告游顥失去民意正當性。

藍委羅智強、王鴻薇、李彥秀、徐巧芯、賴士葆、葉元之、廖先翔、洪孟楷、涂權吉、牛煦廷、魯明哲、廖偉翔、羅廷瑋、黃健豪、傅崐萁、黃建賓等多位藍委二階罷免案已突破門檻。日前台東罷免黃建賓團隊、桃園罷免涂權吉團隊送件，昨是則是有花蓮罷免傅崐萁團隊、南投罷免游顥團隊先後趕赴選委會送件，另外，桃園罷免魯明哲團隊、罷免呂玉玲團隊3日也將遞件。

「去游除垢」罷團領銜人林敬桐指出，游顥身為在地立法委員，卻從未在立院為南投人爭取資源，反而一再提出引發爭議的法案，內容涉及限制言論自由與侵害公民權利，與憲政秩序與民主價值背道而馳。此舉引發大量民間反彈，也讓南投選民對其問政立場與價值判斷深感失望。

「我們不是要對立，而是要問責。」林敬桐強調，游顥從進入立院以來，未能有效代表南投地方聲音，反而屢屢配合中共提出惡法，面對罷免的民意浪潮態度傲慢，毫無反省，甚至對罷免領銜人提告。此次發起罷免行動，正是為了讓游顥明白：「國會不是特權的堡壘，而是人民託付的戰場。」

領銜人林敬桐最後表示，本次送件共累積2萬3千多份有效連署書，遠超法定門檻，代表基層怒火已成具體行動。今日的送件，不只是階段性的成果，也是下一場更大戰役的號角。在不到60天內完成大量連署書徵集，離不開眾多志工日夜奔走與市民自發相挺。然而這23000份連署尚未達到安全門檻，送件後志工們將持續努力徵求連署書，直到選委會正式公告通過第二階段門檻，得以進行第三階段罷免投票為止。
 

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