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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遭藍營動員鎖定罷免　吳沛憶：能理解國民黨部有來自高層壓力

▲▼吳沛憶專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨立委吳沛憶。（資料圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

大罷免潮如火如荼，國民黨鎖定罷免北市「雙吳」，卻出現多起死亡連署、偽造文書，然而罷免綠委吳思瑤因領銜人退出嚴重受挫，國民黨重心轉向罷免吳沛憶，今（3日）多位黨內大咖趙少康、戴錫欽、郝龍斌出席「罷免吳沛憶」青年公園宣講。對此，吳沛憶出席地方行程受訪時表示，自己平常在基層、地方服務都是不分黨派，跟國民黨籍的里長也有合作，而國民黨部有來自高層的壓力，不想去為難他們，呼籲大家回歸理性、好好討論。

吳沛憶服務處昨收到匿名信件，內容物為一疊「焚燒過」的冥紙，明顯是暗示死亡威脅。信上沒有地址，郵戳也非常模糊，看不出來從哪裡寄來萬華。吳沛憶也至萬華分局完成報案程序，依法嚴正處理。吳今受訪時還原，昨天服務處志工收到信，打開來是一整疊焚燒過的千元冥紙，屬名說要給她，於是服務處人員趕緊報案。

吳沛憶強調，服務處畢竟是公開場所，也有很多長輩、居民進出，還是希望安全為上。平常遇到中正萬華的民眾都非常平和、理性，呼籲國民黨不要再用情緒性、仇恨式的報復罷免，去煽動民眾情緒。

吳沛憶坦言，國民黨部有來自高層的壓力，自己也明白，平常在基層、地方服務都是不分黨派，跟國民黨籍的里長也有合作，向來不分黨派，知道他們有黨部高層壓力，不想去為難他們，呼籲大家回歸理性、好好討論，自己也會更加努力告訴大家，她跟在地民意代表都是認真為地方建設付出，努力讓大家更認同。

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