趙少康轟民進黨「下三濫手段」　示警：朱立倫恐成下個被約談對象

▲趙少康、前台北市長郝龍斌、國民黨北市黨部代理主委戴錫欽等人今天前往萬華區青年公園，為罷免民進黨立委吳沛憶團體領銜人李孝亮站台。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

針對罷免幽靈連署，檢方持續調查罷免民進黨立委團體、國民黨地方黨部。前中廣董事長趙少康今（3日）批，民進黨就是使用下三濫的手段，一邊罷免國民黨35位立委，一邊摧毀國民黨各地方黨部，「我認為接下來中央黨部就是下一個目標了，朱立倫也可能被約談」。

趙少康、前台北市長郝龍斌、國民黨北市黨部代理主委戴錫欽等人今天前往萬華區青年公園，為罷免民進黨立委吳沛憶團體領銜人李孝亮站台。趙少康說，今天主要是來幫李孝亮加油打氣，目前已經有很多人都被約談，藍營罷團現在很不容易，北市黨部主委還被羈押，已風聲鶴唳，台北天空籠罩恐懼不祥烏雲，但領銜人李孝亮仍持續堅持。

趙少康說，民進黨兩路摧毀國民黨，立法院摧毀國民黨立委，在組織上摧毀國民黨組織，但是國民黨，會愈挫愈奮，不會因此倒下去，不會因此害怕。

趙少康批，現在檢調還不准發起人、連署人彼此溝通聯繫，這是什麼樣的政治威脅？檢察官可以這樣威脅證人嗎？罷免吳思瑤領銜人張克晉都被逼得要退出了，許多人交保，但張是無保請回，「到底檢察官怎樣威脅？怎樣承諾？不覺得很奇怪嗎？」

趙少康提到，藍營也不喜歡罷來罷去，但是他們罷你，你不罷免他怎麼制戰呢？「這是被逼的，是被動的」，現在不管士林、北投如何，中正、萬華一定要努力，他知道非常困難，但是大家要奮勇上前。

