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催機車油門也痛！女「手指操過頭」2年沒睡好覺　3C成癮退化快

▲切菜,甜椒,辣椒,蔬菜,刀子,砧板,烹飪。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲菜刀剁切、擰扭毛巾、滑手機、不當重訓動作恐造成關節提早退化。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者許宥孺／高雄報導

好發於中老年人的「拇指腕掌關節炎」有年輕化趨勢，患者常因長期過度使用或退化，導致拇指根部疼痛僵硬、抓握無力，嚴重時連帶影響工作與睡眠。一名61歲代工廠女作業員連騎車催油門、拿鑰匙、開門都會感到吃力，歷經2年復健都不見效果，經骨科醫師建議接受手術後，疼痛大幅改善，工作再也不會趕上流程線「掉鍊子」了。

收治病例的阮綜合骨科醫師曾祥睿表示，一名61歲、在代工廠任職的高姓女子，長期受右手拇指根部疼痛與僵硬所苦，嚴重影響工作效率與日常生活。起初，連拿鑰匙開門、騎車催油門或煞車等簡單動作都會感到痠軟無力，後來更難以應付需要反覆抓握重物的工作。儘管嘗試過診所消炎針、復健及穿戴輔具等保守治療，症狀不僅未見改善，近半年更惡化到抓握重物時會自發性抽痛、無法出力，甚至影響睡眠品質。

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▲高姓女子右手大拇指退化、操過頭，痛了2年都睡不好覺。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高姓女子右手大拇指退化、操過頭，痛了2年都睡不好覺。（圖／記者許宥孺翻攝）

經檢查，曾祥睿醫師發現高姓女子的右手拇指在旋轉時，會因韌帶拉扯而劇痛、活動受限，掌面與背側均有壓痛點。影像及理學檢查後，確診為「拇指腕掌關節炎合併關節半脫位」。由於先前的緩解治療效果不彰，他建議高姓女子醫接受「關節鏡清創及復位手術」，術後疼痛感大幅減輕，拇指活動度恢復良好，已能正常生活並重返職場。

曾祥睿醫師解釋，「拇指腕掌關節炎」是一種退化性疾病，好發於中老年人，尤其65歲以上女性。拇指根部的第一腕掌關節是活動範圍廣泛，且攸關拇指靈活度的關鍵，隨著年齡增長、長期過度使用或不當施力，易導致關節軟骨磨損、韌帶損傷甚至脫位，進而引發疼痛、腫脹、僵硬及無力感，甚至關節變形。

▲阮綜合骨科醫師曾祥睿。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲阮綜合骨科醫師曾祥睿。（圖／記者許宥孺翻攝）

曾祥睿表示，除了少數外力撞擊或韌帶鬆弛的案例，此症狀多為長期過度使用拇指，例如農民以鋤頭掘土、廚師用菜刀剁切、餐飲人員托著碗盤、擰扭拖把毛巾等動作。甚至現代人長時間操作電腦手機、不當重訓等，都可能加速關節退化，使年輕患者也日益增多。

曾祥睿也提醒，拇指腕掌關節炎經常合併腕隧道症候群、媽媽手或板機指，都是因為不當施力、過度使用有關，需要醫師檢查診斷對症治療。

▲▼醫師建議平日可以做拇指舒展保健運動鍛鍊肌力 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼醫師建議平日可以做拇指舒展保健運動鍛鍊肌力 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼醫師建議平日可以做拇指舒展保健運動鍛鍊肌力 。（圖／記者許宥孺翻攝）

預防勝於治療，曾祥睿建議，除了避免長時間過度使用手指，養成正確的手部活動姿勢習慣，平常可以做第一拇指舒展保健運動並鍛鍊肌力，掌握手部健康。第一，維持手掌貼平於平面，同時盡最大幅度移動大拇指向外伸展。維持姿勢10秒，並重複3至5次。第二，使用橡皮筋增加阻力訓練肌力。

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