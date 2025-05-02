▲疑建商開挖「地下水全湧工地」！鄰近住戶停水1個多月苦不堪言。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄大寮區鳳林三路一處建案，疑似因建商施工開挖大樓地下室，導致地下水全湧向工地，導致附近地勢較高的四十多戶的住戶一個多月沒水可用，氣憤抱怨「提水提到手傷」。高雄市議員邱于軒痛批，惡質建商沒有絲毫慰問也不積極處理，已介入協助住戶申請自來水和臨時水塔架設事宜。

據了解，附近住戶久居該處，長期都使用地下水，但近期因附近建商蓋住宅大樓開挖地下室，導致地下水湧向工地，地勢較高的住戶已經1個多月抽不到地下水，面臨無水可用、生活相當不便，苦不堪言。

[廣告]請繼續往下閱讀...

邱于軒今日前往關心住戶，民眾紛紛抱怨，提水提到手受傷，痛批惡質建商沒有絲毫慰問也不積極處理，讓他們十分無奈。居民也憤慨質疑，「難道沒有任何公權力可以保障他們的生活嗎？」

▲▼疑建商開挖「地下水全湧工地」！居民停水1個多月，提水提到手傷。（圖／記者賴文萱翻攝）

邱于軒痛批，建商態度惡劣，停水住戶多是70、80歲的老人家，但臨時水車位置放置在基地後方，也不願體諒老人家搬水不易而移動位置，甚至連公所的工作同仁也很不滿，直呼看過如此強勢且惡劣的建商，中午持續施工不說，每天大車在永芳國小面前違規進出，絲毫不顧周遭民眾的安全。

她也嘆，當市井小民面對建商財團，搭配一個偏愛建商的市府，真的只有滿滿的無奈和心酸，目前已先協調由公所出資放置兩台水車於鳳林三路全聯前後的停車場供民眾免費使用。

▲疑建商開挖「地下水全湧工地」！居民停水1個多月，提水提到手傷。（圖／記者賴文萱翻攝）

至於後續，高雄市議員黃天煌與會社吳銀國里長、永芳簡基成里長介入和建商協調，要求營造業者立刻提供自來水車給受影響戶使用，並協助住戶儘速申裝自來水，邱于軒也從旁協助臨時水塔架設事宜。

針對該案，高雄市工務局指出，本案已由議員邀集於4月28日進行現勘並請技師研判是否有公安之虞，經技師公會勘查後暫無違反公安情事。

另有關地下水水文變化是否因連續壁抽水或地質而變化，實難判斷，且因該案非屬損鄰範疇，工務局已促請建商基於敦親睦鄰，暫時先用水車載水應急。也請自來水公司於接管案件提出申請後，盡速辦理設計施工事宜，加快完成自來水接管作業。