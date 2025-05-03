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偽娘搭摩天輪拍私密片！本人道歉了：並非我主導謀劃

▲▼愛情摩天輪。（示意圖與本文無關／取自免費圖庫Pixabay）

▲偽娘搭乘摩天輪拍私密片，本人出面致歉。（示意圖與本文無關／取自免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

高雄某知名摩天輪近日爆出猥褻事件，一名知名「偽娘」疑似在該摩天輪取景、拍攝不雅影片，並且上網牟利。事件引起討論以後，該名「偽娘」在臉書上回應，這支影片非由他主導或謀劃，也沒有從影片獲得任何利益，目前相關貼文已經刪除，若日後案件進入刑事程序，將會配合檢警調查，並接受任何必要的程序，以盼早日釐清並承擔責任。

這起摩天輪猥褻事件曝光以後，在網路上引起軒然大波，業者對此十分生氣，警方也介入開始調查。針對這起事件，該名偽娘則在臉書發文澄清，他並未在商場內進行手淫行為，也沒有與友人合意、合作拍攝影片，裡面的內容都是友人個人決意的行為，並非由他主導或參與謀畫。

這名偽娘聲稱，這段影片的拍攝對象，從來都不是他本人，他僅有短時間內以背影入境，且也沒有將影片上傳到任何網站或分享給任何人，也無意、未從這隻影片獲得任何利益。

這名偽娘說，他與友人都沒有損害商場、遊客的本意，實際上並沒有以任何方式汙損商場措施，且友人上傳影片時，因為擔心損及商場形象，因此刻意將影片靜音。

這名偽娘宣稱，他數個月以前答應朋友到高雄遊玩，在搭乘遊憩設施時，友人臨時起意，進行手淫行為，他是基於情誼，確認設施無他人在場、具有一定隱私的情況下，才同意協助拍攝影片。後續知道友人將影片上傳到訂閱平台、社群軟體後，他也基於情誼幫忙轉發貼文，但沒有考慮到這種行為不當，以及影片流出以後，可能造成商場及公眾的困擾與不適，及可能造成大眾對性少數族群之誤解，「本人為此誠摯、鄭重致歉。」

這名偽娘提到，事後他已深刻反省，認為當下應立即發覺友人行為不當，並且加以阻止，因此1個月前就已將相關貼文刪除，並勸說友人一併刪除，以盡可能減少不良影響。若後續案件進入刑事程序，他會配合檢警調查，並接受任何必要的法律程序，以盼早日調查釐清並承擔責任。

這名偽娘最後表示，自從從業以來，他從未意圖冒犯或傷害任何人，這起事件所造成的困擾，也並非他的本意。未來他會更謹慎考慮自己的行為是否妥當，以及可能帶來的後果，「本人再次對本事件引起之困擾及不便誠心致歉，也感謝各位的諒解及支持。」

 
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