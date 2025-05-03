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科博館、科工館門票漲價！7月起貴20元

▲▼位於台中的科博館，今年7月起門票也要調漲20元。（圖／科博館提供）

▲台中科博館從今年7月起，門票也要調漲20元。（圖／科博館提供）

記者許敏溶／台北報導

受到物價、薪資等成本增加等因素影響，除了台北市國立科教館從明年元旦起，門票將從100元調漲為120元，包括台中科博館、高雄科工館，今年7月1日起也要調漲20元。科博館指出，從1986年開館至今近40年從未調整過票價。科工館也表示，已有28年未調整票價。

位於台北市士林區的國立台灣科學教育館（科教館），為反映人力薪資、電費等成本，加上16年未調整票價，預計從明年元旦起調漲票價。科教館表示，現行全票100元將調漲為120元，學生票等優待票從70元調漲為90元，漲幅超過2成，但6歲以下、65歲以上及身心障礙民眾，仍可免費參觀。

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▲台灣科學教育館,科教館（圖／記者李鍾泉攝）

▲科教館從明年元旦起漲價。（圖／資料照片）

除了科教館，同樣隸屬於教育部的台中國立自然科學博物館（科博館）、高雄國立科學工藝博物館（科工館），也向《ETtoday新聞雲》證實，從7月1日起，門票會調漲20元。

科博館指出，從1986年開館以來，科博館從未調整過票價，為提升服務品質，加上展示場近年來進行多項更新工程，包含奇幻自然展區、大地瑰寶展區、空調汰換等，經過計算相關成本後調整展示場票價，合理反映營運成本，目前已完成修正程序及公告，將從7月1日施行。

科博館說明，展示場票價全票由現行100元調整為120元，12歲以上學生、20人以上一般團體，由70元調整為90元，20人以上學生團體、6歲以上未滿12歲兒童及65歲以上長者（假日），由50元調整為60元。身心障礙者及陪者、未滿6歲兒童、65歲以上長者（平日）及持志工榮譽卡民眾，仍可依原規定免費入館參觀，未有變動。

高雄科工館也表示，從1997年至今未調漲票價，為反映物價、水電與薪資成本，從7月1日起調整票價，全票由現行100元調整為120元，持有學生證個人或20人以上一般團體，從70元調漲為90元，20人以上學生團體及65歲以上長者（假日或國定假日），則從50元調漲為60元，但未滿6歲兒童與身心障礙者等則維持免費。

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