久美國小讚！獲教育部閱讀磐石學校暨國小組特色亮點方案

▲南投久美國小獲教育部閱讀磐石學校，並獲選特色亮點方案。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

信義鄉原住民實驗小學久美國小代表南投縣，參加民國114年度全國國民中小學推動閱讀磐石學校，以「深刻文化板材，成就久美之閱」主題，在全國眾多優秀學校脫穎而出，獲教育部閱讀磐石學校獎項，並在40所磐石學校中，獲評審圈選為國小組特色亮點方案。

南投縣教育處指出，久美國小用民族文化的養分，培養鄒族與布農族新世代人才：以布農族板曆的歲時祭儀為時間軸，連結鄒布知識，發展「板曆閱讀計畫」；而板暦是一本書，蘊含祖先的智慧與哲學，過往祭司刻劃板曆，現在該校用文化當板材，深化孩子的學習力與文化力，閱讀則是鑿子，鐫刻出孩子「勤於閱」的習慣、「熟於閱」的能力和「行於閱」的實踐，也讓孩子從玉山出發，擁有昂首自在於世界的勇氣與當責，成就「久美」之人。

久美國小校長田春梅表示，該校與林業署南投分署及臺大實驗林共同合作，讓校園擁有鄒族聚會所與閱讀小米倉，也復育28種原生小米及其知識系統；孩子實踐數位閱讀，也在農民曆與板曆的比較之後，開心自信地說：「現在世界所倡議的SDGs，就是我們祖先的日常。」更在關注部落議題後，倡議「重拾一起為部落共好的心」。

南投縣教育處表示，閱讀拓展孩子的世界，期望促進典範學習，鼓勵並感動更多人，一起實現書香校園、書香家庭與書香社會的最終目標。