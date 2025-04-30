教育部退出嘉義市民族國小都更計畫　嘉義市公辦都更持續推動

▲▼ 教育部不參與民族國小都更二期 黃敏惠市長：剔除教育部土地持續推動。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

教育部不參與民族國小都更二期 黃敏惠市長：剔除教育部土地持續推動嘉義市長黃敏惠29日在市議會施政報告中指出，民族國小公辦都更一期已於113年8月1日正式動工，預計117年完工。至於都更二期部分，面積9,837平方公尺，市府與各公有地主多次協商，但教育部以「分期開發造成權益受損」為由拒絕參與，市府深表遺憾，決定剔除教育部持有的3,955平方公尺土地後，持續推動後續公辦都更招商作業。

黃敏惠市長表示，民族國小公辦都更與建國二村市地重劃工程，堪稱推動嘉義市東區大發展的兩大重要引擎。建國二村市地重劃工程預計在114年5月完成並辦理土地分配，而民族國小公辦都更一期更是中彰投雲嘉地區首件公辦都市更新案，不僅吸引周邊地區知名建設公司整合土地危老重建，也帶動國有財產署地上權開發，對嘉義市未來整體發展具有重大影響。

針對分期開發的原因，黃敏惠市長特別補充說明，市府完成民族國小西側佔用戶拆除後，積極向內政部爭取經費辦理公辦都更，109年當時因為營建成本上升、開發規模過大與吳鳳游泳池遷建等因素，改為整體規劃，分期招商。期間多次與公地主(含教育部)召開協商會議，充分溝通，並提報中央內政部都市更新推動小組討論，才經中央同意調整為分期招商。過程中教育部均有參與並無表達異議。如今教育部以「分期開發造成權益受損」為由拒絕參與，既不符都市更新條例精神，也無視過去同意程序，令人感到遺憾。黃敏惠市長強調，「嘉義市不缺計畫，缺的是中央的支持與鼓勵」，嘉義市的建設絕對不能停滯，只能剔除教育部土地，以市有土地與國有財產署之土地為範圍，重新啟動二期公辦都更招商。

都市發展處許懷群處長進一步說明，剔除教育部土地後，民族國小都更二期範圍約為5,882平方公尺，大於一期的4,494平方公尺。該基地位於民族路與吳鳳北路口，鄰近文化路夜市及IN89豪華影城，地段優越。市府已取得國有財產署的同意書，將優先利用市有及國有財產署土地，重新啟動先期規劃與招商作業，預計於明年中辦理招商。至於教育部持有的裡地部分，因未臨建築線，未來規劃及利用方式仍需另行與市府協商。