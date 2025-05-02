科教館門票明年起貴20元！16年來首度調漲

▲位於台北士林的科教館，明年起門票從100元漲價為120元。（圖／資料照）

記者許敏溶／台北報導

位於台北市士林區的國立台灣科學教育館（科教館），為反映人力薪資、電費等成本，加上16年未調整票價，預計從明年元旦起調漲票價。科教館表示，已獲得教育部同意，現行全票100元將調漲為120元，學生票等優待票從70元調漲為90元，漲幅超過2成，但6歲以下、65歲以上及身心障礙民眾，仍可免費參觀。

隸屬於教育部的科教館，現任場館在2003年落成。目前門票票價部分，全票為100元，學生等優待票為70元，學生團體票為70元，但現在卻傳出明年元旦起門票將調漲20元。

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科教館證實，考量常設展現行票價從民國98年起沿用至今，經過成本分析與考量消費者物價指數，包括反映人力薪資與電價，兼顧教育特性，為了讓門票收費更符合營運實際、合理反映服務成本，並有助於提升服務品質與展覽內容的永續發展，依法制程序辦理常設展合理化票價作業，已經獲得教育部同意調漲門票。

科教館表示，票價已16年未調整，預計明年起漲價，現行全票100元將調漲為120元，學生票等優待票從70元調漲為90元，學生團體票從70元調漲為80元，但調漲僅限於常設展票價，其他票種及身心障礙者及陪同者、6歲以下兒童、65歲以上長者及持志工榮譽卡民眾，仍可依原規定免費入館參觀。