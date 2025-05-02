明年寒假後「上3天課再放春節」惹議　教育部：邀請各界會商

▲家長不滿明年寒假後上3天課才放春節，教育部表示，會邀請各界會商。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

儘管行政院尚未公布2026年行事曆，但卻有家長反映，明年中小學寒假與農曆春節假之間，夾著3天上課日，擔憂不易安排假期，學生的學習成果也可能打折。教育部表示，待行政院公布明年辦公日曆表，會視需要邀集各直轄市、縣市政府機關及相關團體，會商研議明年各學期開學日及寒暑假起訖日期。

有家長在臉書反映，根據2026年行事曆草案，114學年上學期結束後，1月21日起到2月10日放寒假，但寒假並未銜接農曆春節年假，而是2月11至13日要先上3天課，接著2月14、15日適逢周六日，2月16日至19日再銜接農曆年假。

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家長認為，在寒假與農曆春節假之間，還夾著3天上課日，不管對學生與家長來說，不利於作息安排，而且3天上課日夾在兩個長假之間，學生恐怕難以收心，學習成果也可能打折。

對此，教育部表示，根據依「各級學校學生學年學期假期辦法」暑假以60日為限（7月1日，訖8月29日）、寒假以21日為限（起1月21日，訖2月10日），但目前行政院人事行政總處尚未公布115年（2026年）政府行政機關辦公日曆表。

教育部指出，等待人事行政總處公布2026年政府行政機關辦公日曆表後，教育部會根據「各級學校學生學年學期假期辦法」第8條規定，視需要邀集各直轄市、縣市政府機關及相關團體，會商研議115年（114學年度）各學期開學日及寒暑假起訖日期。