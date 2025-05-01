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分析罷免北市5藍委「王鴻薇最危險」　郭正亮：蔣萬安禁不起掉一個

▲▼台北市長蔣萬安與國民黨立委在花博合體。（圖／記者崔至雲攝）

▲台北市長蔣萬安與國民黨北市立委合體。（圖／記者崔至雲攝）

記者郭運興／台北報導

全台大罷免進入最後連署衝刺階段，罷團日前宣布，台北市5位國民黨立委，羅智強、王鴻薇、李彥秀、徐巧芯、賴士葆皆已達標二階門檻。對此，前立委郭正亮30日表示，蔣萬安明年市長連任，他禁不起掉一個，這5個裡面，最危險的就是王鴻薇，而這一區過去就是蔣萬安的選區，真的花過不少心血，還讓當地深綠的里都覺得「這個小朋友實在是有夠認真」，所以這次最能夠幫忙王鴻薇的就是蔣萬安。

郭正亮於節目《綠也掀桌》談到「大罷免」時表示，台北市5個藍委都過二階，蔣萬安現在這種氣勢，而且明年要選市長連任，他禁不起掉一個，這5個裡面，最危險的就是王鴻薇，蔣萬安過去當立委剛好就是這一選區的，所以只要把王鴻薇救上來，那5個藍委都過關了。

郭正亮指出，比起王鴻薇，李彥秀的組織之強大，還有家族的力量，當市議員當了那麼久，而且主要原因，李彥秀畢竟還是在南港內湖，王鴻薇則在中山區，對王鴻薇來講是新的(重新經營)，差別在這裡，其他人都是從市議員開始在同一區累積。

郭正亮分析，王鴻薇這一選區自己選過，所以非常了解，中山區真的相對比較綠，北松山只有20個里，中山區有53個里，王鴻薇又是第一屆，經營還不夠深，這一局蔣萬安一定要幫忙，因為蔣萬安這一區過去真的花過心血。

郭正亮直言，自己是看蔣萬安長大的，曾經也輸給蔣萬安的爸爸（蔣孝嚴），這一區自己很熟，後來他就看蔣萬安是怎麼選上的，初選打敗羅淑蕾，大選又打敗簡余晏，蔣萬安讓深綠的里都覺得「這個小朋友實在是有夠認真」，而且蔣萬安的太太是宜蘭人，從頭到尾都講台語，到了基層，兩人身段之低。

郭正亮認為，蔣萬安有努力在調整，而且在要接爸爸的選區就知道了，中山區一定要講台語，蔣孝嚴的台語有多好、客家話也講得好，而蔣萬安雖然台語不太好，但努力在學、努力在各個場合講台語，所以這次最能夠幫忙王鴻薇的就是蔣萬安，真的是這樣，蔣萬安真的不是普通人，而且非常認真。

▼前立委郭正亮。（圖／資料照）

▲▼郭正亮（圖／資料照）

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