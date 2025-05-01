正妹碧潭散心被三寶爸搭訕！竟載到土地公廟前...打耳光性侵她

▲台北一名3寶爸一大早施用毒品後，隨機在碧潭橋上搭訕女子，載到路邊性侵。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／台北報導

台北李姓男子見陌生女子萱萱(化名)獨自走在碧潭橋上，上前搭訕後，藉口要請她喝飲料，騎機車將她載到某土地公廟前性侵，被告上法院。台北地院審理，法官判定李男犯行屬實，依犯強制性交罪，處3年10月徒刑。可上訴。

判決指出，女子萱萱於2023年8月29日早上9時許，獨自在新店區碧潭橋往安康方向散心，李男見她落單，上前攀談，再以請她喝飲料為由，騎機車將她載到某間土地公廟，強壓在廟旁的椅子上，見萱萱反抗，李男竟動手打萱萱耳光，並強行親吻她的臉和胸部，指侵得逞。事後萱萱不堪受辱，報警處理。

李男到案後，見檢警提出行車影像及車籍等證據，仍全盤否認犯行，表示他不知情、沒這件事，甚至辯稱「驗DNA就知道了」，而後又稱「只有在外撫摸」，僅願承認強制猥褻，直到審理時才坦承犯行，表示可能因施用毒品才會找萱萱兜風。李男雖和萱萱簽立和解書，卻又說自己入監中沒錢，不遵照和解書內容賠款。

萱萱表示，她原本就情緒憂鬱，發生這件事後，有去看醫生、服藥，開始會害怕一個人獨行、會做惡夢，也覺得自己很倒楣、很委屈，還被家人誤會她是自願的，如果李男不按和解書賠償，就請法院依法判決。

台北地院審理，法官認為李男和萱萱素不相識，只為滿足自己的性慾，就性侵萱萱導致她身心受創，審酌李男有毒品、竊盜等諸多前科，服刑後5年內又犯本案，入監前從事粗工，已婚，有3名未成年子女、父親洗腎等一切情狀，依他犯強制性交罪，處3年10月徒刑。可上訴。

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