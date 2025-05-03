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毛畯珅又查出性侵39名幼童！　刑期恐超越「富少淫魔」李宗瑞

▲▼犯下多起兒童性侵猥褻案件的男子毛畯珅。（圖／記者吳銘峯攝）

▲犯下多起兒童性侵猥褻案件的男子毛畯珅。（圖／記者吳銘峯攝）

記者葉國吏／綜合報導　

台北市信義區幼兒園教保員毛畯珅，侵害多名幼童並持有大量不雅影像，判決定讞，毛畯珅將入監服刑28年8月。不過可能還會再被加判刑度，將成為國內性侵犯被判刑最重者。

30歲的毛畯珅，退伍後開始在母親經營的幼兒園擔任教保員，負責監視器管理、教學輔助及幼童日常照顧等工作。2022年7月，園內傳出他疑似侵犯兒童的消息，但當時缺乏確切證據。直到2023年7月，有女童向家長揭露毛畯珅以不當方式觸碰其私處，並在反抗時使用暴力威脅，家長隨即報警。

一審台北地方法院認定毛畯珅對6名幼童實施性侵、猥褻並拍攝不雅影片，判處有期徒刑28年。二審期間，毛畯珅部分承認罪行，但否認性交行為，僅承認猥褻。高等法院最終判定毛畯珅犯下226個罪名，加總刑度達1291年，改判有期徒刑28年8月。最高法院審理後，於11月2日駁回上訴，全案判決定讞。

不過根據《自由時報》報導，檢方又查出毛畯珅對另外39名幼童涉犯性侵、再度加訴，若這些新增的案情都有罪，合併執行可能會被判最高上線30年刑期，超越當年「富少淫魔」李宗瑞的29年10月刑度，成為國內性侵犯罪重刑度者。

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