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快訊／性侵猥褻幼童226次！毛畯珅重判28年8月定讞　須入獄服刑

▲▼犯下多起兒童性侵猥褻案件的男子毛畯珅。（圖／記者吳銘峯攝）

▲幼兒園狼師毛畯珅，遭重判28年8月定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

台北市男子毛畯珅在母親開設的信義區某幼兒園內擔任教保員，他在2年間染指至少20位幼童，並持有600多部被害人的性影像，一審認定他對6名女童下手，犯行達226次，重判有期徒刑28年。高等法院二審加重改判28年8月。全案再上訴，最高法院2日駁回上訴定讞，毛須入監服刑。

毛男現年約30歲，出身幼教世家，自己是大學社工系畢業。而本案判決指出，他2021年9月退伍後就在母親經營的幼兒園擔任教保員，別名「ADY哥哥」，在園內負責管理監視器、參與協助教學、照顧全園幼童之生活起居及於園內接送幼童之工作，另於午休時間兼任幼兒園兼營托嬰中心的托育人員。

但他工作不到1年、2022年7月間就出現疑似侵犯兒童的傳言，不過當時並無確實證據。直到2023年7月間，有女童向家長反映，稱毛男藉故碰觸私處，甚至伸手去摸，若遇到反抗，毛男會拿水瓶打臉壓制，逼孩子就範，還命令被害女童不能告訴別人。家長緊急報警處理。

台北市婦幼警察隊報請台北地檢署指揮，2023月7月間就搜索幼兒園與毛男住處，查扣大量非法影像，毛男也因此遭羈押至今。檢方於2023年8月間依照「加重強制性交」、「加重強制猥褻」等多項罪名，對毛男提起公訴。

一審台北地院審理後，認定毛男對6名幼童性侵、猥褻、拍下不雅照，其中有2名幼童更是分別遭侵犯100次以上，總計毛男共犯下219個罪名，一審總計判處刑度1252年，並定應執行有期徒刑28年。

案件上訴二審，高等法院審理期間，毛男坦承「所有女童均有被他『摸』了」，但他否認與女童們「性交」，僅承認犯下刑度較輕的「猥褻罪」。全案於今年初二審宣判，高院改認定他犯下226個罪名，刑度加總達1291年，定應執行有期徒刑28年8月。全案再上訴第三審，最高法院審理後，2日駁回上訴定讞。

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