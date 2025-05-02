獨／百公尺違規4連發！愛情使人瘋狂　趕時間接心儀對象下場慘

記者吳奕靖／高雄報導

《東森新媒體ETtoday》先前獨家報導4月30日晚間，高雄市有一輛轎車短短不到100公尺4度交通違規，甚至逆向行駛差點撞到對向車道來車，警方檢視行車記錄器的畫面之後，認定這名駕駛已經構成危險駕駛，現在違規駕駛已經到案說明，只是造成連4違規的危險駕駛行為的原因，讓警方哭笑不得。

▲這輛轎車逆向行駛，車輪還壓在雙黃線 。（圖／記者吳奕靖攝）

這名違規駕駛日前到派出所說明，他向警方表示自己當天是趕著要去接一名「女性友人」，又看到前面非常多的車輛，一時心急才會連續違規，只是不知道代價會這麼高。

4月30日的晚間8點11分左右，這名男子開車行經高雄市前金區中華路，不過就在通過八德路之後，不知道是不是覺得行駛在他前面的重型機車太礙眼或是什麼原因，突然加速超車，左切進入逆向車道，同時並沒有打方向燈也壓到了雙黃線，更離譜的是，他超車後沒有回到正常車道，而是加速逆向一路往前行，過程中還差點撞到了對向的一部轎車，只是他用更大的弧度閃開，之後再闖紅燈左轉結束整個玩命關頭。

▲這輛轎車逆向行駛差點撞到對向等著要左轉的車輛 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲這輛轎車加速闖紅燈左轉 。（圖／記者吳奕靖攝）

整個過程不到12秒，距離不到100公尺就有4項違規行為，讓高雄市警察局交通大隊看到行車記錄器之後，拳頭整個都硬了！交通大隊表示檢視行車記錄器影像，該車計有「未依規定使用方向燈」、「跨越雙黃線逆向行駛」、「闖紅燈」等違規行為，而該車連續違規行為，嚴重危害其他用路人安全，也已違反危險駕駛行為。

交通大隊進一步說：「上述違規可依道路交通管理處罰條例第42條規定，汽車駕駛人，不依規定使用燈光者，處新臺幣1200元以上3600元以下罰鍰；同條例第45條1項3款，汽車駕駛人不依規定駛入來車道，處新臺幣600元以上1800元以下罰鍰；同條例第53條1項規定，汽車駕駛人，行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈者，處新臺幣1800元以上5400元以下罰鍰；同條例第43條1項1款規定，在道路上蛇行，或以其他危險方式駕車，處新臺幣6000元以上3萬6000元以下罰鍰」。上述違規總計最高可罰4萬6,800元，也需要面臨吊扣牌照6個月的處分。

▲這輛轎車加速變換車道沒依照規定打方向燈 。（圖／記者吳奕靖攝）