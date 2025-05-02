賓士駕駛座空的！車主坐後座「用生命拍了限動」　網見畫面罵翻

記者曾筠淇／綜合報導

近日網路上瘋傳一段影片，是有名男子疑似使用自動駕駛技術開車，於是坐在賓士後座拍攝限時動態。危險畫面曝光後，就讓大票網友看傻眼並直呼「已檢舉，危險駕駛」、「不要害別人」、「好危險，麻煩珍惜生命」。

這名男網友在Threads上貼出影片，並說「能超我車的方式，大概是因為我在後座」。從畫面可見，他疑似使用自動駕駛技術開車，所以便坐在賓士後座拍攝動態，同時寫下「這次我用生命拍了一個限時動態...」。但影片中的拍攝者是否為PO文者，以及詳細時間與地點，仍待確認。

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▲▼影片畫面引起網友不滿。（圖／翻攝自Threads）

危險畫面曝光後，底下不少網友都直呼，「請問現在開到哪裡了，到地獄了嗎」、「再怎麼白痴也不會把自己違法的影片丟上來網上給別人噴吧」、「不可能你要玩命還拖別人的安全下水欸」、「自以為很帥」、「這個要抓吧」、「我在國道上真的不在乎誰超我車、我超誰車，我只是想回家，你別這麼危險」。

粉專「記者爆料網」也轉發此影片，許多網友一看畫面也表示，「本來想說點什麼，還是不要造口業好了」、「很了不起嗎？建議去看醫生喔」、「不要害到別人」、「這會被罰錢」。而面對網友罵聲，原PO至截稿前，都未透過IG、Threads發聲。