噁心畫面曝！高雄承億酒店早餐驚見「密集蟲卵」　房客險吞下肚

▲高雄承億酒店早餐驚見蟲卵，住客險吞肚。（圖／翻攝自fb／好想住飯店⭕好康.踩雷不藏私）



記者許宥孺／高雄報導

一名旅客到高雄承億酒店吃早餐，發現胡麻龍鬚菜上竟有密密麻麻的蟲卵，不禁抱怨五星飯店應提供高於一星飯店水準的餐點品質。承億酒店表示，當下已與客人致歉並後續關心，雙方已達成和解，飯店也將深刻檢討並加強改善環境。

一名旅客在社群平台上分享近日於高雄一家「圖書館酒店」的用餐經歷，雖未直指飯店名稱，不過依線索可知是承億酒店。旅客指出，在飯店內享用餐點時，發現胡麻龍鬚菜竟有蟲卵，當下立即向飯店反映，但業者表示，若有送醫需求將負擔醫藥費，嚇得直呼「以後吃菜真的得一片一片翻開檢查了…」

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「還在驚嚇中！」該名旅客表示，沒有人願意花5星的價格，吃到連飯店1星等級評核都不該出現的蟲卵，蟲卵是不應該出現在餐點上的東西，會有寄生蟲的疑慮，不管有機或非有機食材，均有可能出現蟲卵，業者應尋找專業的洗滌方式來避免蟲卵存留，這才是五星級飯店應發揮的價值。

承億酒店對此表示，很抱歉出現這樣的疏失，致使客人有不好的體驗，我們深刻檢討並隨即展開稽核作業及加強環境改善。事請發生當下，已與客人表達歉意及保持後續關心，謝謝客人給予機會，並接受我們的道歉，昨天已達成和解，也藉此機會，我們會更加強督導環境，並更嚴格的檢視餐飲作業流程。