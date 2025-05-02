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高雄大量職缺釋出！逾千工作機會聯合徵才　開出4萬以上月薪

▲▼高雄大量職缺釋出！逾千工作機會聯合徵才　月薪上看4萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄逾千工作機會聯合徵才，月薪上看4萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市勞工局為協助市民朋友在地就業，將於5月3日在三民家商舉辦今年五一「雄愛五伊，打拚相挺」系列—「樂業高雄、幸福融融」大型聯合徵才活動，包括友達光電、鴻海精密、高雄日航酒店、無印良品…等43家企業，將提供超過千個工作機會，歡迎有求職需求的市民朋友前往面試。

參加這次聯合徵才的廠商包括鴻海、友達、瑞儀光電、華泰電子、和淞科技、建通精密、隆順綠能、華新能源電纜、長興材料、達成聚化、勝一化工、聚和國際等科技、綠能與製造業，應徵技術員、工程師及研究員等職位。

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鴻海、友達釋出當前最受矚目的AI、電動車及大數據相關職缺，月薪均達4萬元以上，其他包含隆順綠能、華新能源電纜及長興材料也開出4萬元以上薪資，徵求各類工程師。

▲▼高雄大量職缺釋出！逾千工作機會聯合徵才　月薪上看4萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄大量職缺釋出！月薪上看4萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄大量職缺釋出！逾千工作機會聯合徵才　月薪上看4萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

徵才活動也不乏各類服務業，包括高雄日航酒店、H2O Hotel等知名旅宿業，與近期在高雄開設分店的餐飲業者如一条通壽司、すき家。

另外還有連鎖批發零售業無印良品、HOLA、特力屋，及台鋼雄鷹、亞尼克、築間、老新餐飲、中鋼保全、高雄捷運等企業，將招募廚師、儲備幹部、翻譯人員、工安人員、稽核人員等各類人才。其中，王座餐飲、築間餐飲及樂多多徵管理階層，薪資為4萬元以上。

勞工局表示，此次聯合徵才活動職缺種類眾多，涵蓋各行各業，為了節省活動當日的履歷撰寫時間，建議求職者可事先於「台灣就業通」網站，填寫登錄或更新備妥電子履歷。5月3日活動當天宜搭配合適的服裝儀容，面試時積極展現自我優勢與工作熱忱，以增加錄取機會。

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