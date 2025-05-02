動員移工上凱道案外案！養生館闆娘涉暴力討債　罷團要鄭正鈐說清楚

▲罷團質疑鄭正鈐與暴力討債集團關係匪淺。（圖／翻攝戴振博臉書）



記者杜冠霖／台北報導

日前有多名移工戴著藍委鄭正鈐競選小帽參與426凱道遊行，被質疑是非法動員移工，鄭正鈐隨即否認，卻有一位經營養生館的新住民老闆娘何氏卿，站出來承認是主揪，她也強調鄭正鈐「很照顧人」、「對我們很好」。然而何氏卿卻被起底有多筆傷害刑案，包含非法放貸、暴力討債等。新竹雙罷發言人林志潔及領銜人戴振博今（2日）質疑，鄭正鈐與涉暴力討債的養生館「關係匪淺」。罷團也透露，違法動員事件發生，雙罷連署數有顯著增加，預計4日會對外公告。

綠委陳培瑜、郭昱晴今陪林志潔及戴振博開「外籍人員被非法動員反罷免、養生館非法放貸與暴力討債，背後誰包庇？請鄭正鈐委員出來說明」記者會。對於鄭正鈐聲稱絕對沒有動員，戴振博秀出照片質疑，遊行之前，就有移工社團發文要外籍人士參與遊行活動，每人台幣千元、有車接送，這些外籍移工頭上統一戴著鄭正鈐的帽子，且鄭正鈐國會辦公室執行長陳昭彰，正是台力人力國際有限公司董事長。

率領許多戴著鄭正鈐帽子的外籍人士上凱道抗議的越南養生館老闆娘何氏卿，日前出面召開記者會，一再強調鄭正鈐委員「很照顧人」、「對我們很好」。戴振博揭露，這位何氏卿竟涉入多起傷害刑案，包括非法放貸、暴力討債，她的男性友人麻廷正先生，曾在南大路回建築大馬路邊，毆打越南新住民姐妹，毫無顧忌地施暴於街頭，這樣的人到底是仗著誰的勢？又是誰在背後包庇？

​

戴振博質疑，當一個涉嫌暴力犯罪、恐嚇放貸的黑勢力公開感謝鄭正鈐「對我們很好」，新竹市民有權質疑：鄭正鈐與何氏卿的關係到底是什麼？鄭正鈐是否知情甚至包庇這些行為？鄭正鈐照顧的，是人民，還是嫌犯？市民要的不是曖昧不明的沉默，而是公開、誠實的交代。請鄭委員對選民、對市民負起責任，立刻說清楚、講明白。

林志潔現在也撥出一段在該養生館的暴力討債影片，影片中一位男子瘋狂甩女子巴掌。林直言，一名養生館女老闆疑從事高利放貸與張貼懸賞通緝公告，對象多為越籍女性，讓吹哨者非常害怕，且該女老闆更是放任員工在店門口毆打新住民女性，暴力行為不該在台灣發生，如此囂張是否是背後有什麼有力靠山？

▼新竹雙罷發言人林志潔教授及領銜人戴振博召開 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）





