快訊／最指標選區！罷免傅崐萁二階連署破3.2萬　罷團明正式送件

▲國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

大罷免潮如火如荼進行中，在藍營苦於一階連署涉偽造文書的司法戰時，花蓮罷免藍委傅崐萁團隊「微光花蓮」今（1日）宣布，二階連署收件已累積32777份、達連署法定門檻169%。罷團預告，將帶著屬於花蓮公民的聲音，在5月2日上午送件至花蓮縣選委會，遞交32777份來自花蓮公民的罷免連署書。

藍委羅智強、王鴻薇、李彥秀、徐巧芯、賴士葆、葉元之、廖先翔、洪孟楷、涂權吉、牛煦廷、魯明哲、廖偉翔、羅廷瑋、黃健豪、傅崐萁、黃建賓等多位藍委二階罷免案已突破門檻。今日台東罷免黃建賓團隊、桃園罷免涂權吉團隊也先後趕赴選委會送件。

花蓮罷團日前出現部分連署格式錯誤，約有4千份二階連署作廢，引起藍營痛批，更赴花蓮地檢告發涉嫌偽造文書。而花蓮罷團仍持續收件力圖補救，稍早，罷團「微光花蓮」宣布，罷免傅崐萁連署收件已累積32777份、達連署門檻169%，明（2日）將赴花蓮縣選委會完成第二階段送件。

罷團微光花蓮表示，歷經千辛萬苦從今年一月時至今日，微光花蓮與所有志工夥伴、花蓮公民、全台公民團體一起努力不懈之下，從第一階段提議連署，再到二階段動員所有志工，日以繼夜、風吹日曬雨淋，足跡踏遍了整個花蓮，32777位花蓮公民用一張紙、一支筆簽下連署書。

罷團指出，可以清楚的感受到花蓮人對於國家現況的焦慮與期待花蓮能改變現況，同時讓花蓮人不再面對傅氏組織時的恐懼、壓力。所以這一次花蓮人展現了勇敢、韌性與堅持，在一次一次的困難中一起完成了罷免傅崐萁的第二階段連署，「現在我們要說：花蓮人準備好了！」