　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

罷吳領銜人退出「不影響連署」？　律師揭嚴重後果：二度犯偽造文書

▲▼罷免吳思瑤的領銜人張克晉宣布退出領銜人身份。（圖／翻攝自Facebook／周軒）

▲罷免吳思瑤的領銜人張克晉宣布退出領銜人身份。（圖／翻攝自Facebook／周軒）

記者郭運興／台北報導

全台大罷免持續熱戰，罷免吳思瑤的領銜人張克晉卻在今（1日）無預警宣布退出領銜人身份與罷免議題，而召集人賴苡任則回應「二階連署作業不受影響」。對此，律師黃帝穎指出，領銜人退出，但國民黨青年仍執意連署將二度犯「偽造文書罪」，且一犯再犯，符合法院「從重量刑」要件。

針對張克晉宣布退出領銜人身分，「地動刪瑤」召集人賴苡任表示，目前團隊正積極了解相關情況，並設法釐清領銜人退出是否為其本人真意，連署行動將持續推進，第二階段連署作業不受影響，一切按表操課，亦將依照法定時程穩健推展。

對此，黃帝穎表示，罷免吳思瑤領銜人張克晉今天聲明退出領銜人，但國民黨青年軍賴苡任仍稱「第二階段連署作業不受影響」。

黃帝穎指出，依據選罷法，罷免領銜人不論在ㄧ階連署或二階連署均要具名，因此領銜人已聲明退出領銜人且書面簽名，國民黨青年執意二階作業，若最終仍以原「領銜人」名義送件，將二度犯偽造文書，且一犯再犯，符合法院「從重量刑」要件。

黃帝穎提到，公職選罷法第76條第8項規定，「罷免案提議人之領銜人死亡或經提議人總數二分之一以上書面同意者，由備補領銜人遞補為領銜人，並以一次為限」。

黃帝穎強調，國民黨青年依法取得1/2提議人同意備位領銜人是二階合法的唯一途徑，否則將面對一階因「大量死人連署」的偽造文書罪，二階又直接「違反領銜人意志」的二度犯偽造文書罪。

▼律師黃帝穎。（圖／民進黨提供）

▲▼民進黨發言人吳崢、律師黃帝穎舉行記者會。（圖／民進黨提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
566 3 6123 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
50年內「規模8強震」機率15%　美國最新研究曝光
陸女砸4500萬「買198個停車位」！3年後翻倍賣被罵黑心
上市主管遭妻背叛！認了愛上櫃哥嘿咻9次
公務員若涉職場霸凌、酒駕　考試院會通過草案：得一次記2大過免
周末首波梅雨鋒面防劇烈天氣　下周二再變天「雨連下3天」
溫哥華汽車衝撞11死　台灣打工度假女子被撞飛！重傷昏迷多日
快訊／王大陸遭起訴！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

中共滲透台灣黑幫？陸委會：不是新聞「反送中就有痕跡」

陸委會：兩岸徵文比賽只是形式　真正目的是找學生去大陸

蔣萬安允諾昨公布世壯運所有賽程　顏若芳抓包「仍有13項查不到」

罷吳領銜人退出「不影響連署」？　律師揭嚴重後果：二度犯偽造文書

公務員若涉職場霸凌、酒駕　考試院會通過草案：得一次記2大過免職

國安法辦不了「降共上校」　陸委會：很荒謬

快訊／最指標選區！罷免傅崐萁二階連署破3.2萬　罷團明正式送件

罷吳思瑤補件失策！更換領銜人需2054人同意　接近1階連署重頭來過

能下車？罷免吳思瑤領銜人退出　中選會：換領銜人須提議人1／2以上同意

換人恐釀大風暴！張克晉退出罷吳思瑤領銜人　林俊憲：自作自受　

【珠珠寶貝不甘心】李珠珢見球隊比賽輸了　1分之差腿軟跪地超難過

苗栗狂風驟雨！側風一吹...騎士摔車、透天厝鐵皮空中飛險砸人

【非靜止畫面】飼主顧滑手機忘丟玩具　汪定格苦等眼神超哀怨

李多慧表演前「衣服沒了」超迅速危機處理被讚爆

【新型詐騙】朋友傳比賽網址求幫投票...千萬別登入！

【泰格與雪兒】母胎單身

【真是孝子孝女餒XD】小孩「捧著」爸爸的大頭照還哭出來XD

阮經天澄清「天嫂」身份　無奈：不要再寫私事

【專屬健身教練】白髮嬤輪椅推胖柴孫　手中不忘緊抓牽繩

Makiyo重提「醉毆運將風波」　挨轟滾回日本：像被社會判死刑

中共滲透台灣黑幫？陸委會：不是新聞「反送中就有痕跡」

陸委會：兩岸徵文比賽只是形式　真正目的是找學生去大陸

蔣萬安允諾昨公布世壯運所有賽程　顏若芳抓包「仍有13項查不到」

罷吳領銜人退出「不影響連署」？　律師揭嚴重後果：二度犯偽造文書

公務員若涉職場霸凌、酒駕　考試院會通過草案：得一次記2大過免職

國安法辦不了「降共上校」　陸委會：很荒謬

快訊／最指標選區！罷免傅崐萁二階連署破3.2萬　罷團明正式送件

罷吳思瑤補件失策！更換領銜人需2054人同意　接近1階連署重頭來過

能下車？罷免吳思瑤領銜人退出　中選會：換領銜人須提議人1／2以上同意

換人恐釀大風暴！張克晉退出罷吳思瑤領銜人　林俊憲：自作自受　

淫男侵民宅對未成年姊妹強制猥褻露鳥　認錯賠償獲原諒換緩刑

割喉奪命強盜男假釋當看護　做2天摸底離職...回頭持刀洗劫老雇主

中共滲透台灣黑幫？陸委會：不是新聞「反送中就有痕跡」

2成保持中立！　美國卡特中心民調：逾半中國人「反對武統台灣」

民雄福樂社區治安會議 　警方推廣識詐防毒新知

不斷更新／古林的援護來了！對方捕手又捕逸　火腿5局追平

陸委會：兩岸徵文比賽只是形式　真正目的是找學生去大陸

男團才出道半年...韓籍成員爆突然消失！　公司發聲：信任裂痕

林安可腿傷恢復不理想　統一獅思考第4棒人選

5億高中生撞地瞬間臉部表情曝　權威法醫揭墜樓無外力介入過程

Makiyo爆 「紅了不認人」　楊丞琳駁：惡意造謠

政治熱門新聞

快訊／IDF戰機空中火焰彈意外擊發　空軍火速派員調查

張克晉退罷吳領銜人　楊植斗籲三思

總統府公告「LINE帳號5／1暫停」

派出所停車挨轟！彰化議員賴清美遭停權1年

快訊／全台首個二階段連署送件！　罷免黃建賓1.6萬連署書送選委會

公務員爆還沒收到3%調薪　政院：待遇調整複雜會陸續發放

連勝文稱「若不是國民黨兩岸早開戰」　詹江村氣炸：坐實舔共之說

國民黨罷綠頻傳「死亡連署」　沈富雄示警1狀況：黨會滅亡

藍營美女發言人啟動「環島收罷綠連署」　喊話達成2條件罷免賴清德

快訊／最指標選區！罷免傅崐萁二階連署破3.2萬　罷團明正式送件

分析罷免北市5藍委「王鴻薇最危險」　郭正亮：蔣萬安禁不起掉一個

藍爆調查局強闖民宅查罷免　竟問「你藍還綠？」

能下車？罷免吳思瑤領銜人退出　中選會：換領銜人須提議人1／2以上同意

罷免二階送件後可繼續連署？　中選會回應了

更多熱門

相關新聞

快訊／最指標選區！罷免傅崐萁二階連署破3.2萬　罷團明正式送件

快訊／最指標選區！罷免傅崐萁二階連署破3.2萬　罷團明正式送件

大罷免潮如火如荼進行中，在藍營苦於一階連署涉偽造文書的司法戰時，花蓮罷免藍委傅崐萁團隊「微光花蓮」今（1日）宣布，二階連署收件已累積32777份、達連署法定門檻169%。罷團預告，將帶著屬於花蓮公民的聲音，在5月2日上午送件至花蓮縣選委會，遞交32777份來自花蓮公民的罷免連署書。

罷免補件失策！更換領銜人需2054人同意　接近1階連署重頭來過

罷免補件失策！更換領銜人需2054人同意　接近1階連署重頭來過

能下車？罷免吳思瑤領銜人退出　中選會：換領銜人須提議人1／2以上同意

能下車？罷免吳思瑤領銜人退出　中選會：換領銜人須提議人1／2以上同意

換人恐釀大風暴！張克晉退出罷吳思瑤領銜人　林俊憲：自作自受　

換人恐釀大風暴！張克晉退出罷吳思瑤領銜人　林俊憲：自作自受　

罷吳思瑤領銜人無預警退出！　賴苡任：儘速釐清是否是本人真意

罷吳思瑤領銜人無預警退出！　賴苡任：儘速釐清是否是本人真意

關鍵字：

大罷免吳思瑤國民黨民進黨黃帝穎張克晉領銜人

讀者迴響

熱門新聞

詹姆士遭控欠債2600萬！「創業沒出一毛錢」卻當大股東

5車手黑吃黑遭擄私刑凌虐　強逼集體SM「趴地吞精」

Makiyo爆司機沒昏迷還出國　運將妻怒提告

直播主之亂2.0！他嗆拿槍互開輸贏挨告恐嚇

快訊／貴婦奈奈「歸案上銬」畫面曝　調查員驚嘆1事她尬笑

罷團路權遭拒　拱天宮：廟口不允許

碧潭橋搭訕正妹！三寶爸載去土地公廟性侵

房屋稅大出包　北市5萬人5月下旬才會收到重印稅單

性侵13歲少女致懷孕生女　等她長到11歲又淫辱3年

消費過世運將　她怒轟「Makiyo一生都是垃圾」

白沙屯媽祖今起轎！信眾嗆罷團：政治別介入

全台最大百貨商場D-ONE立柱　拚明年底1期開幕

40桌變5桌、來客僅剩3成　南屯婚宴會館掀退場潮

貴婦奈奈「歸案造型」有貓膩　女律師：不要跟我說看不出來

快訊／「剴剴案」惡保母劉彩萱認罪了

更多

最夯影音

更多

【珠珠寶貝不甘心】李珠珢見球隊比賽輸了　1分之差腿軟跪地超難過

苗栗狂風驟雨！側風一吹...騎士摔車、透天厝鐵皮空中飛險砸人

【非靜止畫面】飼主顧滑手機忘丟玩具　汪定格苦等眼神超哀怨

李多慧表演前「衣服沒了」超迅速危機處理被讚爆

【新型詐騙】朋友傳比賽網址求幫投票...千萬別登入！

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面