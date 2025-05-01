罷吳領銜人退出「不影響連署」？　律師揭嚴重後果：二度犯偽造文書

▲罷免吳思瑤的領銜人張克晉宣布退出領銜人身份。（圖／翻攝自Facebook／周軒）

記者郭運興／台北報導

全台大罷免持續熱戰，罷免吳思瑤的領銜人張克晉卻在今（1日）無預警宣布退出領銜人身份與罷免議題，而召集人賴苡任則回應「二階連署作業不受影響」。對此，律師黃帝穎指出，領銜人退出，但國民黨青年仍執意連署將二度犯「偽造文書罪」，且一犯再犯，符合法院「從重量刑」要件。

針對張克晉宣布退出領銜人身分，「地動刪瑤」召集人賴苡任表示，目前團隊正積極了解相關情況，並設法釐清領銜人退出是否為其本人真意，連署行動將持續推進，第二階段連署作業不受影響，一切按表操課，亦將依照法定時程穩健推展。

對此，黃帝穎表示，罷免吳思瑤領銜人張克晉今天聲明退出領銜人，但國民黨青年軍賴苡任仍稱「第二階段連署作業不受影響」。

黃帝穎指出，依據選罷法，罷免領銜人不論在ㄧ階連署或二階連署均要具名，因此領銜人已聲明退出領銜人且書面簽名，國民黨青年執意二階作業，若最終仍以原「領銜人」名義送件，將二度犯偽造文書，且一犯再犯，符合法院「從重量刑」要件。

黃帝穎提到，公職選罷法第76條第8項規定，「罷免案提議人之領銜人死亡或經提議人總數二分之一以上書面同意者，由備補領銜人遞補為領銜人，並以一次為限」。

黃帝穎強調，國民黨青年依法取得1/2提議人同意備位領銜人是二階合法的唯一途徑，否則將面對一階因「大量死人連署」的偽造文書罪，二階又直接「違反領銜人意志」的二度犯偽造文書罪。

▼律師黃帝穎。（圖／民進黨提供）