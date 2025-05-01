換人恐釀大風暴！張克晉退出罷吳思瑤領銜人　林俊憲：自作自受　

▲張克晉（左）。（圖／ETtoday攝影中心）

記者郭運興／台北報導

全台大罷免持續熱戰，國民黨罷綠委團體卻頻傳連署爭議，甚至遭到檢調約談，而罷免吳思瑤的領銜人張克晉則在今（1日）宣布退出領銜人身份與罷免議題。對此，民進黨立委林俊憲指出，除非找到50%一階連署人，簽同意書更換備補領銜人，否則就要押著張克晉負起後續的法律責任。他強調，但若選擇回頭聯絡連署人，又會有多少人發現，自己是「被連署」？找？還是不找？都是難題，都會造成更大風暴，沒有比「自作自受」更貼切的形容了。

張克晉1日發聲明宣布，「本人即刻起退出領銜人身分。台灣此刻正面臨國際經濟及國內政治的難題，然而無止境的抗衡，只會讓台灣的政治、經濟、民生在原地空轉不得停止。我願率先退出對立的罷免競爭議題，希望全國團結一致，朝野全部回歸各自的工作崗位，為全台灣人民的福祉而努力」。

▼罷免吳思瑤的領銜人張克晉宣布退出領銜人身份。（圖／翻攝自Facebook／周軒）

對此，林俊憲表示，剛剛罷免吳思瑤委員的領銜人發聲明宣布，即刻起退出領銜人身分，後續怎麼辦？自己幫他們查好法規了。

林俊憲指出，依照中選會《公職人員罷免案提議連署及查對作業辦法》第3條規定，「罷免案提議人之領銜人死亡或經提議人總數二分之一以上書面同意者，由前項備補領銜人遞補為領銜人，並以一次為限」。

林俊憲再指，所以他們唯一的辦法，就是要找到50%的一階連署人，再找回來簽一張同意書，將領銜人更換為備補，除非他們要押著已宣布退出的領銜人繼續簽名蓋章送二階，負起後續的法律責任。

林俊憲說，現在檢調正在嚴查偽造連署，不相信他們還有那個膽子，連換領銜人的同意書都自己簽名，那麼問題來了，他們真的找得到這些人嗎？或者該說，敢找嗎？之前寄查詢單時，已經出現很多人反映，他們根本不知道自己「被連署」，而查詢單還只是極少量的抽查而已。

林俊憲再說，現在要再回頭去聯絡50%的人，又會有多少人發現，自己「被連署」，憤而站出來控訴呢？但如果真的就此放棄，不僅會被人看笑話，也等於是在印證前面所說，因為是抄的，所以不敢去回頭聯絡。

最後，林俊憲強調，找？還是不找？這是個難題，選哪個都不對，都會造成更大的風暴。沒有比「自作自受」更貼切的形容了。

▼民進黨立委林俊憲。（圖／記者屠惠剛攝）