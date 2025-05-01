罷吳思瑤補件失策！更換領銜人需2054人同意　接近1階連署重頭來過

▲罷免吳思瑤的領銜人張克晉宣布退出領銜人身份。（圖／翻攝自Facebook／周軒）



記者杜冠霖／台北報導

藍營罷免綠營民代出現多起幽靈連署、偽造文書案，多個國民黨部遭檢調搜索。而今（1日）稍早，罷免綠委吳思瑤的領銜人張克晉宣布退出領銜人身份，而根據《選罷法》規定，經提議人總數2分之1以上書面同意者，可由備補領銜人遞補為領銜人。然而，最初罷免吳思瑤一階段因不合格份數過多需要補件905份，罷團為了展現氣勢補提2845件，最終合格份數為4108件，若按照選罷法2分之1同意規範，等於更換領銜人需要2054人同意，幾乎是把第1階段連署推倒重來。

▼罷免吳思瑤召集人賴苡任 （右上）。（圖／翻攝國民黨臉書直播）



張克晉稍早發聲明表示，即刻起退出領銜人身分。他說，台灣此刻正面臨國際經濟及國內政治的難題，然而無止境的抗衡，只會讓台灣的政治、經濟、民生在原地空轉不得停止，因此他願率先退出對立的罷免競爭議題，希望全國團結一致，朝野全部回歸各自的工作崗位，為全台灣人民的福祉而努力。

對此，吳思瑤受訪時表示，很多領銜人都是最後被拱出來，可能是基於力挺國民黨或是受什麼壓力，自己不清楚，但尊重每個人民主權利行使，張克晉被掛名、被拱出來擔任罷免她的領銜人，如果他認為罷免行動失去正當性更涉及違法犯行，希望退出，自己當然尊重。

吳思瑤指出，自己是民進黨團幹事長，每天努力問政，質詢率100%，跨委員會都有提法案、審預算，自己理性問政的此刻，士林北投每天都有針對她的抹黑，這幾天服務處電話被打爆，因為信箱每天都被國民黨、新黨抹黑文宣塞爆，大家也都很焦急，謝謝鄉親關心，天道酬勤，只要做好本務，毫無所懼。

最初罷免吳思瑤一階段因不合格份數過多需要補件905份，罷團為了展現氣勢補提2845件，當時罷團召集人賴苡任受訪時提到，這次他們送2839份（應為2845份），比第一次還要多，若按照剔除率30%遠遠超過門檻；目的就是要讓大家知道，支持者對民進黨、吳思瑤的不滿。

如今領銜人聲明退出，根據《選罷法》規定，必須經提議人總數2分之1以上書面同意者，才能更換領銜人，該罷免案第一階段提議人數門檻為2671人，但由於當時罷團「要讓大家知道，支持者對民進黨、吳思瑤的不滿」，總共送出4108份連署，等於更換領銜人需要2054人同意，接近把第1階段連署推倒重來。