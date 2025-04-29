壯碩男砸車躲回家　警破門喊「摸頭走出來」！竟是9條通緝犯

記者陳以昇／新北報導

新北市土城警分局日前偵辦一起砸車毀損案件，循線追查到24歲的杜姓男子藏匿於住家廁所。體重破百斤的杜男不僅拒絕配合盤查，還找藉口推託，最終警方強勢以棍棒破門，喝令「摸頭走出來」，成功將他逮捕。起初還謊稱自己不是警方要找的人，經查，他竟身背9條通緝，包括竊盜、詐欺及恐嚇取財得利等罪，全案依法將他解送新北地檢署歸案。

▲警方喝令杜男摸頭走出來 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，13日中午12時許接獲民眾報案，指稱自己的計程車遭一名身材壯碩，目測體重破百的酒醉男子砸毀，造成後擋風玻璃、雨刷及後照鏡等多處損壞。警方循線鎖定男子身份，前往他下車地點忠義路一帶訪查，確認砸車男子為24歲的杜姓男子，於是前往他住處進行追捕。

▼員警持棍棒強勢破門 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方進入杜男住處後，發現一名男子躲在廁所內，面對警方詢問不僅不願出來，還不斷找理由推託，拒絕接受盤查。警方多次警告無效後，為避免他脫逃或有其他危險舉動，果斷採取強勢手段，以棍棒破門而入，並喝令他「摸頭走出來」。

起初，杜男還試圖狡辯，聲稱自己並非警方要找的杜姓男子。然而，警方仍將其帶回分局進行身分查證，確認他就是涉嫌砸車的犯嫌，更驚人的是，警方進一步比對資料後發現，他竟身負9條通緝，分別涉及竊盜、詐欺及恐嚇取財得利等多項罪名，訊後依法解送新北地檢署歸案。

▼警方將杜男帶回派出所調查 。（圖／記者陳以昇翻攝）