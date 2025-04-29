燈開了卻被罰！進隧道「漏掉1細節」最高噴6000元　很多駕駛不知

▲汽車行經隧道應開頭燈。（圖／新北市政府交通局，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

很多駕駛人都知道，進入隧道內要開燈，但並不是開車前小燈或者日行燈就好了！過去就有一名駕駛人雖已開了車前小燈，仍被開罰，而原因就在於他「未依規定開亮頭燈」。新北市交通事件裁決處對此表示，駕駛人進入隧道前記得提早開啟頭燈，若未依規定開亮頭燈，最高可處6000元罰鍰。

裁決處處長李忠台先前曾表示，很多用路人不清楚進入隧道時，應開啟頭燈，以利於行車視線。之前就有一名汽車駕駛人行駛高速公路途經隧道時，被警方舉發未依規定開亮頭燈，當時駕駛人認為自己已經開了車前小燈，並非未開燈，所以提起行政訴訟。

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但法官認為，「道路交通安全規則」所規範的「頭燈」檢驗規定，僅包含「近光燈」和「遠光燈」，並不包含「車前小燈」，且根據「高速公路及快速公路交通管制規則」第16條，汽車行駛於高速公路及快速公路，行經隧道路段「應開亮頭燈」，以確保行車安全。

除了「高速公路及快速公路交通管制規則」第16條，第109條也有規定，「行經隧道、調撥車道應開亮頭燈」。

根據「道路交通管理處罰條例」第33條，「汽車行駛於高速公路、快速公路，若不依規定使用燈光，「處汽車駕駛人新台幣3000元以上、6000元以下罰鍰」；另依「道路交通管理處罰條例」第42條，「汽車駕駛人，不依規定使用燈光者，處新臺幣1200元以上、3600元以下罰鍰」。

最後裁決處也提醒，無論是白天還是晚上，進出隧道都有光線反差，車輛行駛於隧道若未開啟頭燈，不僅是駕駛人本身視線不佳，後方車輛也不易辨識相對位置，難以保持安全距離，恐釀交通事故，因此駕駛人進入隧道前，應提早開啟頭燈，以確保行車安全。