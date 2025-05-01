國安法辦不了「降共上校」　陸委會：很荒謬

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

陸委會表態支持修《國家安全法》，陸委會副主委、發言人梁文傑表示，前陸軍上校向德恩被中共吸收，簽署「效忠意向書」，還穿制服拍照存證，但《國家安全法》卻辦不了，只能用收賄罪來辦，很荒謬。

民進黨立委提案修正《國家安全法》，梁文傑1日在陸委會例行記者會上提到，國安法的主管機關是行政院，牽涉到好幾個部會，包含法務部、國防部、經濟部、數發部，也有陸委會，所以各立委的提案，行政院也正加緊腳步凝聚共識。

對於希望優先修正的條文，梁文傑說，現在比較明確的是國安法第2條，該條只規定是境外敵對勢力，或為中共發展組織，導致過去很多案例，發展組織的人被判刑，但參加組織的人卻沒事，「因為在國安法裡面，只懲罰發展組織者。」

▼前上校向德恩。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

梁文傑也現場舉了一個例子，他說，前陸軍上校向德恩被發展組織，簽署「效忠意向書」，並拍照、存證，但由於只是參與組織，不是發展組織，法院後來只能用收賄罪來判刑，「這個狀況大家會覺得很荒謬，因為他加入組織是很明確的事情，但最後卻是用收賄罪。」

梁文傑強調，這部分是一定要加強的，也就是說，發展組織不只是懲罰發展者，也要懲罰加入組織的人。

前陸軍上校向德恩2019年、2020年收賄簽下「投降承諾書」，並穿軍服拍影片宣誓效忠中共，表示一旦兩岸發生戰爭，會在自己的工作崗位上，盡力為「祖國」效力，完成統一的「光榮使命」。案件曝光後，向德恩2023年被最高法院依《貪污罪》判刑7年6個月定讞。

▼向德恩簽下「效忠意向書」。（圖／記者陳宏瑞攝）