　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國安法辦不了「降共上校」　陸委會：很荒謬

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

陸委會表態支持修《國家安全法》，陸委會副主委、發言人梁文傑表示，前陸軍上校向德恩被中共吸收，簽署「效忠意向書」，還穿制服拍照存證，但《國家安全法》卻辦不了，只能用收賄罪來辦，很荒謬。

民進黨立委提案修正《國家安全法》，梁文傑1日在陸委會例行記者會上提到，國安法的主管機關是行政院，牽涉到好幾個部會，包含法務部、國防部、經濟部、數發部，也有陸委會，所以各立委的提案，行政院也正加緊腳步凝聚共識。

對於希望優先修正的條文，梁文傑說，現在比較明確的是國安法第2條，該條只規定是境外敵對勢力，或為中共發展組織，導致過去很多案例，發展組織的人被判刑，但參加組織的人卻沒事，「因為在國安法裡面，只懲罰發展組織者。」

▼前上校向德恩。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲▼上校共諜案 。（圖／記者陳宏瑞攝）

梁文傑也現場舉了一個例子，他說，前陸軍上校向德恩被發展組織，簽署「效忠意向書」，並拍照、存證，但由於只是參與組織，不是發展組織，法院後來只能用收賄罪來判刑，「這個狀況大家會覺得很荒謬，因為他加入組織是很明確的事情，但最後卻是用收賄罪。」

梁文傑強調，這部分是一定要加強的，也就是說，發展組織不只是懲罰發展者，也要懲罰加入組織的人。

前陸軍上校向德恩2019年、2020年收賄簽下「投降承諾書」，並穿軍服拍影片宣誓效忠中共，表示一旦兩岸發生戰爭，會在自己的工作崗位上，盡力為「祖國」效力，完成統一的「光榮使命」。案件曝光後，向德恩2023年被最高法院依《貪污罪》判刑7年6個月定讞。

▼向德恩簽下「效忠意向書」。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲▼上校共諜案 。（圖／記者陳宏瑞攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
566 3 6123 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陸女砸4500萬「買198個停車位」！3年後翻倍賣被罵黑心
上市主管遭妻背叛！認了愛上櫃哥嘿咻9次
公務員若涉職場霸凌、酒駕　考試院會通過草案：得一次記2大過免
周末首波梅雨鋒面防劇烈天氣　下周二再變天「雨連下3天」
溫哥華汽車衝撞11死　台灣打工度假女子被撞飛！重傷昏迷多日
快訊／王大陸遭起訴！
快訊／古林睿煬開局遭猛攻！　首局丟2分

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

中共滲透台灣黑幫？陸委會：不是新聞「反送中就有痕跡」

陸委會：兩岸徵文比賽只是形式　真正目的是找學生去大陸

蔣萬安允諾昨公布世壯運所有賽程　顏若芳抓包「仍有13項查不到」

罷吳領銜人退出「不影響連署」？　律師揭嚴重後果：二度犯偽造文書

公務員若涉職場霸凌、酒駕　考試院會通過草案：得一次記2大過免職

國安法辦不了「降共上校」　陸委會：很荒謬

快訊／最指標選區！罷免傅崐萁二階連署破3.2萬　罷團明正式送件

罷吳思瑤補件失策！更換領銜人需2054人同意　接近1階連署重頭來過

能下車？罷免吳思瑤領銜人退出　中選會：換領銜人須提議人1／2以上同意

換人恐釀大風暴！張克晉退出罷吳思瑤領銜人　林俊憲：自作自受　

【珠珠寶貝不甘心】李珠珢見球隊比賽輸了　1分之差腿軟跪地超難過

苗栗狂風驟雨！側風一吹...騎士摔車、透天厝鐵皮空中飛險砸人

【非靜止畫面】飼主顧滑手機忘丟玩具　汪定格苦等眼神超哀怨

李多慧表演前「衣服沒了」超迅速危機處理被讚爆

【新型詐騙】朋友傳比賽網址求幫投票...千萬別登入！

【泰格與雪兒】母胎單身

【真是孝子孝女餒XD】小孩「捧著」爸爸的大頭照還哭出來XD

阮經天澄清「天嫂」身份　無奈：不要再寫私事

【專屬健身教練】白髮嬤輪椅推胖柴孫　手中不忘緊抓牽繩

Makiyo重提「醉毆運將風波」　挨轟滾回日本：像被社會判死刑

中共滲透台灣黑幫？陸委會：不是新聞「反送中就有痕跡」

陸委會：兩岸徵文比賽只是形式　真正目的是找學生去大陸

蔣萬安允諾昨公布世壯運所有賽程　顏若芳抓包「仍有13項查不到」

罷吳領銜人退出「不影響連署」？　律師揭嚴重後果：二度犯偽造文書

公務員若涉職場霸凌、酒駕　考試院會通過草案：得一次記2大過免職

國安法辦不了「降共上校」　陸委會：很荒謬

快訊／最指標選區！罷免傅崐萁二階連署破3.2萬　罷團明正式送件

罷吳思瑤補件失策！更換領銜人需2054人同意　接近1階連署重頭來過

能下車？罷免吳思瑤領銜人退出　中選會：換領銜人須提議人1／2以上同意

換人恐釀大風暴！張克晉退出罷吳思瑤領銜人　林俊憲：自作自受　

淫男侵民宅對未成年姊妹強制猥褻露鳥　認錯賠償獲原諒換緩刑

割喉奪命強盜男假釋當看護　做2天摸底離職...回頭持刀洗劫老雇主

中共滲透台灣黑幫？陸委會：不是新聞「反送中就有痕跡」

2成保持中立！　美國卡特中心民調：逾半中國人「反對武統台灣」

民雄福樂社區治安會議 　警方推廣識詐防毒新知

不斷更新／古林的援護來了！對方捕手又捕逸　火腿5局追平

陸委會：兩岸徵文比賽只是形式　真正目的是找學生去大陸

男團才出道半年...韓籍成員爆突然消失！　公司發聲：信任裂痕

林安可腿傷恢復不理想　統一獅思考第4棒人選

5億高中生撞地瞬間臉部表情曝　權威法醫揭墜樓無外力介入過程

嫩嬰得貓主子許可任摸　媽傻眼：牠平常都咬我！

政治熱門新聞

快訊／IDF戰機空中火焰彈意外擊發　空軍火速派員調查

張克晉退罷吳領銜人　楊植斗籲三思

總統府公告「LINE帳號5／1暫停」

派出所停車挨轟！彰化議員賴清美遭停權1年

快訊／全台首個二階段連署送件！　罷免黃建賓1.6萬連署書送選委會

公務員爆還沒收到3%調薪　政院：待遇調整複雜會陸續發放

連勝文稱「若不是國民黨兩岸早開戰」　詹江村氣炸：坐實舔共之說

國民黨罷綠頻傳「死亡連署」　沈富雄示警1狀況：黨會滅亡

藍營美女發言人啟動「環島收罷綠連署」　喊話達成2條件罷免賴清德

快訊／最指標選區！罷免傅崐萁二階連署破3.2萬　罷團明正式送件

分析罷免北市5藍委「王鴻薇最危險」　郭正亮：蔣萬安禁不起掉一個

藍爆調查局強闖民宅查罷免　竟問「你藍還綠？」

能下車？罷免吳思瑤領銜人退出　中選會：換領銜人須提議人1／2以上同意

罷免二階送件後可繼續連署？　中選會回應了

更多熱門

相關新聞

個資早已洩漏給對岸？梁文傑：可能性很大

個資早已洩漏給對岸？梁文傑：可能性很大

民進黨立委提案修正《國家安全法》，立委張宏陸1日在立法院質詢時問，連民政處長都可以洩漏個資，是不是大家的個資早已被洩漏給對岸。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑回應，可能性很大，包含戶政、出入境及兵役資料都是對岸有興趣的。

「降共上校」辦不了！綠委提案加嚴國安法

「降共上校」辦不了！綠委提案加嚴國安法

綠委提案設國安法庭　高金素梅：白恐戒嚴

綠委提案設國安法庭　高金素梅：白恐戒嚴

區桂芝批陸委會文字獄　梁文傑：有人檢舉

區桂芝批陸委會文字獄　梁文傑：有人檢舉

區桂芝批陸委會搞文字獄　邱垂正：搞錯對象

區桂芝批陸委會搞文字獄　邱垂正：搞錯對象

關鍵字：

國安法陸委會梁文傑向德恩投降降共

讀者迴響

熱門新聞

詹姆士遭控欠債2600萬！「創業沒出一毛錢」卻當大股東

5車手黑吃黑遭擄私刑凌虐　強逼集體SM「趴地吞精」

Makiyo爆司機沒昏迷還出國　運將妻怒提告

直播主之亂2.0！他嗆拿槍互開輸贏挨告恐嚇

快訊／貴婦奈奈「歸案上銬」畫面曝　調查員驚嘆1事她尬笑

罷團路權遭拒　拱天宮：廟口不允許

碧潭橋搭訕正妹！三寶爸載去土地公廟性侵

房屋稅大出包　北市5萬人5月下旬才會收到重印稅單

性侵13歲少女致懷孕生女　等她長到11歲又淫辱3年

消費過世運將　她怒轟「Makiyo一生都是垃圾」

白沙屯媽祖今起轎！信眾嗆罷團：政治別介入

全台最大百貨商場D-ONE立柱　拚明年底1期開幕

40桌變5桌、來客僅剩3成　南屯婚宴會館掀退場潮

貴婦奈奈「歸案造型」有貓膩　女律師：不要跟我說看不出來

快訊／「剴剴案」惡保母劉彩萱認罪了

更多

最夯影音

更多

【珠珠寶貝不甘心】李珠珢見球隊比賽輸了　1分之差腿軟跪地超難過

苗栗狂風驟雨！側風一吹...騎士摔車、透天厝鐵皮空中飛險砸人

【非靜止畫面】飼主顧滑手機忘丟玩具　汪定格苦等眼神超哀怨

李多慧表演前「衣服沒了」超迅速危機處理被讚爆

【新型詐騙】朋友傳比賽網址求幫投票...千萬別登入！

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面