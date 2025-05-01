「降共上校」辦不了！綠委提案加嚴國安法

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

民進黨立委提案修正《國家安全法》，陸委會表態支持，陸委會副主委、發言人梁文傑1日也在立法院內政委員會表示，現行《國安法》導致很多荒謬的案例，例如前陸軍上校向德恩，加入中共的組織，還拍照宣誓效忠中共，但卻沒辦法辦他，因為他只是加入，不是主持人、發起人。

梁文傑在接受民進黨立委黃捷質詢時坦言，他認為《國安法》有必要修，比如第二條，只處罰為中共發展組織的主持人、發起人，但在很多案例之中看到很荒謬的情況，發起人被判罪，但加入組織的人沒事。

梁文傑也舉例，前陸軍上校向德恩加入中共組織，甚至拍照宣誓效忠中共，但國安法卻沒辦法辦，「因為他只是加入，不是主持人，所以最後只能用貪污罪辦他。」

梁文傑還說，「如果你只辦主持人、發展者，但是沒有辦加入者，這會造成很荒謬的現象。所以我們認為，在第二條裡面，參與組織者這部分，應該是有共識的。」

▼向德恩收賄簽下「投降承諾書」，並穿軍服拍影片宣誓效忠中共。（圖／記者陳宏瑞翻攝）



另外，陸委會也在提交給立院的報告中提到，層出不窮的共諜案件在在顯示，當前的國安法制仍無法有效遏止類案產生，相關問題如法律構成要件規範上有所不足、司法實務偵審過程認定不易，或是判決結果不足以收嚇阻之效等，均有待相關法制進一步完備。

陸委會強調，委員相關提案版本，主要是修正國安法相關規定，針對防杜發展組織、禁止參與組織、防範洩密、維護國家核心關鍵技術、維護國家關鍵基礎設施、維護資通安全、對於違反相關規定之軍公教及公營機關構人員者剝奪退休給與、設立國安專庭等部分強化規範，以維護國家安全，相關修法方向與陸委會政策立場一致，「本會敬表支持，並尊重大院審議結果。」

前陸軍上校向德恩2019年、2020年收賄簽下「投降承諾書」，並穿軍服拍影片宣誓效忠中共，表示一旦兩岸發生戰爭，會在自己的工作崗位上，盡自己能力為「祖國」效力，完成統一的光榮使命。案件曝光後，向德恩2023年被最高法院依《貪污罪》判刑7年6個月定讞。