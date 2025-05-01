綠委提案增設「國安法庭」　高金素梅：如同白色恐怖、戒嚴時期

▲無黨籍立委高金素梅。（圖／記者屠惠剛攝）



記者蔡紹堅／台北報導

民進黨立委提案修正《國家安全法》，增設「國安專業法庭」，由具有國安知識的法官辦理。對此，立委高金素梅質疑，草案中的見解及修法如同白色恐怖時期，以軍法官來判案，「這不是戒嚴，什麼才是戒嚴？」

高金素梅在立法院內政委員會上點名民進黨立委陳冠廷提出的草案，其中的條文指出，「應設立國家安全專業法庭，由具有國家安全相關專業知識之法官辦理。」

高金素梅表示，按照陳冠廷修法的說明，「這幾年來因為違法國家安全法的相關案件的判刑，都是輕判和易科罰金，這好像是跟法官的國安專業知識不足有關，所以必須重新訓練一批可以達到績效，能判重刑的法官。」這樣的見解與修法，不就跟當年的白色恐怖、戒嚴時期一樣，要用軍法官來判案，然後首謀判刑至少要15年以上，「這不是戒嚴，什麼才是戒嚴？」

▼民進黨籍立委陳冠廷。（圖／記者李毓康攝）



高金素梅還提到戒嚴時期山地管制長達40年的例子，她說，過去警察只因為「山地清查」的名義，就能任意闖入族人家中翻箱倒櫃，查到山豬肉、愛玉子都當成違禁品，「這40年裡，我們族人付出什麼樣的代價，造成原鄉發展的嚴重落後，兩三代的原住民族人必須要離開家鄉，來到城市顛沛流連，難道就因為執政者所謂的國家安全的反共需要，人民就必須背負這麼沈重的歷史代價嗎？」

高金素梅強調，「白色恐怖的歷史教訓都還沒反省清理乾淨，新的反共綠色恐怖又要假借國安名目借屍還魂了嗎？現在的法律還不夠逮捕搜索人民嗎？我堅決反對。」

▼立委陳冠廷提案增設「國安專業法庭」。（圖／翻攝立法院）

