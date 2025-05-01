　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠委提案增設「國安法庭」　高金素梅：如同白色恐怖、戒嚴時期

▲▼地方制度法第三十三條條文修正草案 三讀 江啟臣 敲槌 高金素梅 發言。（圖／記者屠惠剛攝）

▲無黨籍立委高金素梅。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡紹堅／台北報導

民進黨立委提案修正《國家安全法》，增設「國安專業法庭」，由具有國安知識的法官辦理。對此，立委高金素梅質疑，草案中的見解及修法如同白色恐怖時期，以軍法官來判案，「這不是戒嚴，什麼才是戒嚴？」

高金素梅在立法院內政委員會上點名民進黨立委陳冠廷提出的草案，其中的條文指出，「應設立國家安全專業法庭，由具有國家安全相關專業知識之法官辦理。」

高金素梅表示，按照陳冠廷修法的說明，「這幾年來因為違法國家安全法的相關案件的判刑，都是輕判和易科罰金，這好像是跟法官的國安專業知識不足有關，所以必須重新訓練一批可以達到績效，能判重刑的法官。」這樣的見解與修法，不就跟當年的白色恐怖、戒嚴時期一樣，要用軍法官來判案，然後首謀判刑至少要15年以上，「這不是戒嚴，什麼才是戒嚴？」

▼民進黨籍立委陳冠廷。（圖／記者李毓康攝）

▲▼立委陳冠廷。（圖／記者李毓康攝）

高金素梅還提到戒嚴時期山地管制長達40年的例子，她說，過去警察只因為「山地清查」的名義，就能任意闖入族人家中翻箱倒櫃，查到山豬肉、愛玉子都當成違禁品，「這40年裡，我們族人付出什麼樣的代價，造成原鄉發展的嚴重落後，兩三代的原住民族人必須要離開家鄉，來到城市顛沛流連，難道就因為執政者所謂的國家安全的反共需要，人民就必須背負這麼沈重的歷史代價嗎？」

高金素梅強調，「白色恐怖的歷史教訓都還沒反省清理乾淨，新的反共綠色恐怖又要假借國安名目借屍還魂了嗎？現在的法律還不夠逮捕搜索人民嗎？我堅決反對。」

▼立委陳冠廷提案增設「國安專業法庭」。（圖／翻攝立法院）

▲▼民進黨立委陳冠廷提案增設國安專業法庭。（圖／翻攝立法院）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
566 3 6123 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
節能家電減稅2000元　延長2年至2027年
白沙屯媽今起轎！罷團批「拜媽祖被統戰」　信眾怒：政治別介入
「旋轉雲系」現蹤太平洋！鄭明典曝颱風發展機率
消費過世運將想洗白？她怒轟「Makiyo一生都是垃圾」：不配
貴婦奈奈歸案　他分析去年曝光「可能是安排」：為回台做鋪陳
快訊／勞動基金3月虧損1716億元！
快訊／全台首個二階段連署送件！　罷免黃建賓1.6萬連署書送選
正妹碧潭被三寶爸搭訕！載到土地公廟前...打耳光性侵她

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台中忠明南路改善完工　內政部補助1.16億提升通行安全

節能家電減徵貨物稅2000元措施　延長2年至2027年

公務員爆還沒收到3%調薪　政院：待遇調整複雜會陸續發放

「降共上校」辦不了！綠委提案加嚴國安法

藍營美女發言人啟動「環島收罷綠連署」　喊話達成2條件罷免賴清德

羅智強「反惡罷台灣戰車隊」正式啟動！　喊話對抗民進黨大惡罷

威脅、冷落、侮辱都算！勞動部修職安法　明確定義霸凌行為

快訊／全台首個二階段連署送件！　罷免黃建賓1.6萬連署書送選委會

罷免二階送件！　黃建賓轟：民進黨只有搞鬥爭時才想到台東

「妃憲之爭」陳亭妃狀告御前　林俊憲坦言不清楚：我們會團結

【珠珠寶貝不甘心】李珠珢見球隊比賽輸了　1分之差腿軟跪地超難過

苗栗狂風驟雨！側風一吹...騎士摔車、透天厝鐵皮空中飛險砸人

【非靜止畫面】飼主顧滑手機忘丟玩具　汪定格苦等眼神超哀怨

【新型詐騙】朋友傳比賽網址求幫投票...千萬別登入！

李多慧表演前「衣服沒了」超迅速危機處理被讚爆

【泰格與雪兒】母胎單身

阮經天澄清「天嫂」身份　無奈：不要再寫私事

Makiyo重提「醉毆運將風波」　挨轟滾回日本：像被社會判死刑

【專屬健身教練】白髮嬤輪椅推胖柴孫　手中不忘緊抓牽繩

【內部竟達700度高溫】消防員全裝體驗法國燃燒櫃…

台中忠明南路改善完工　內政部補助1.16億提升通行安全

節能家電減徵貨物稅2000元措施　延長2年至2027年

公務員爆還沒收到3%調薪　政院：待遇調整複雜會陸續發放

「降共上校」辦不了！綠委提案加嚴國安法

藍營美女發言人啟動「環島收罷綠連署」　喊話達成2條件罷免賴清德

羅智強「反惡罷台灣戰車隊」正式啟動！　喊話對抗民進黨大惡罷

威脅、冷落、侮辱都算！勞動部修職安法　明確定義霸凌行為

快訊／全台首個二階段連署送件！　罷免黃建賓1.6萬連署書送選委會

罷免二階送件！　黃建賓轟：民進黨只有搞鬥爭時才想到台東

「妃憲之爭」陳亭妃狀告御前　林俊憲坦言不清楚：我們會團結

Makiyo提證據宣戰！爆「司機被撞還出國」家屬喊告　她反擊：弄清真相

LINE貼圖4款免費！小資族快載雙眼皮的豬「花錢買快樂」超Q

台中忠明南路改善完工　內政部補助1.16億提升通行安全

建商自爆天價入手「床的世界」祖產　打造千坪礁溪度假宅

節能家電減徵貨物稅2000元措施　延長2年至2027年

川普之亂全球股市震盪　印度逆勢繳出連10年正報酬成績

光電板恐包圍綠建築社區　陳亭妃要求尊重民意

白沙屯媽今起轎！罷團批「拜媽祖被統戰」　信眾怒：政治別介入

公務員爆還沒收到3%調薪　政院：待遇調整複雜會陸續發放

「降共上校」辦不了！綠委提案加嚴國安法

【珠珠寶貝不甘心】李珠珢見球隊比賽輸了　1分之差腿軟跪地超難過

政治熱門新聞

快訊／IDF戰機空中火焰彈意外擊發　空軍火速派員調查

總統府公告「LINE帳號5／1暫停」

派出所停車挨轟！彰化議員賴清美遭停權1年

連勝文稱「若不是國民黨兩岸早開戰」　詹江村氣炸：坐實舔共之說

快訊／全台首個二階段連署送件！　罷免黃建賓1.6萬連署書送選委會

藍爆調查局強闖民宅查罷免　竟問「你藍還綠？」

罷免二階送件後可繼續連署？　中選會回應了

游盈隆：大罷免綠營沒投入不可能走到今天　藍委二十個上下過二階

索馬利亞30日起禁台灣護照入境　外交部嚴正抗議

國民黨罷綠頻傳「死亡連署」　沈富雄示警1狀況：黨會滅亡

許銘春涉挪用就安基金　民進黨廉政會要求儘速到會說明

預告美元恐跌破30元　朱：台灣經濟面臨大風暴

陳佩琪曝柯文哲最常問這句話

民進黨立委轟周萬來變「太上皇」！　怒擺人形立牌質詢開嗆

更多熱門

相關新聞

卓榮泰：台美第二次關稅協商9月前　美債僅是談判策略選項之一

卓榮泰：台美第二次關稅協商9月前　美債僅是談判策略選項之一

對於美國對等關稅議題，立委高金素梅今（22日）質詢時批評，一昧的依靠美國就是死路一條，懷疑美國是必要的，「還貼標籤說我是疑美論」。她也詢問，何時對美二次談判，是否會在9月以前？行政院長卓榮泰回應，台灣在優先談判行列，「當然會在9月之前」。高金素梅也詢問，是否會加碼美債？卓揆回應，為了第二次台美關稅協商，會做好各種談判策略準備，這只是選項之一，而非一定。

藍白狂轟共諜案　綠：若真在乎就起義來歸別再擋國安修法

藍白狂轟共諜案　綠：若真在乎就起義來歸別再擋國安修法

港媒：北京要求港府積極緝拿國安逃犯

港媒：北京要求港府積極緝拿國安逃犯

吳釗燮前助理何仁傑涉共諜案　民進黨宜蘭縣黨部火速開除黨籍

吳釗燮前助理何仁傑涉共諜案　民進黨宜蘭縣黨部火速開除黨籍

綠委助理涉共諜　賣情資6年撈百萬

綠委助理涉共諜　賣情資6年撈百萬

關鍵字：

國家安全法國安法高金素梅國安法庭國安專業法庭

讀者迴響

熱門新聞

Makiyo爆司機沒昏迷還出國　運將妻怒提告

直播主之亂2.0！他嗆拿槍互開輸贏挨告恐嚇

詹姆士遭控欠債2600萬！「創業沒出一毛錢」卻當大股東

罷團路權遭拒　拱天宮：廟口不允許

快訊／貴婦奈奈「歸案上銬」畫面曝　調查員驚嘆1事她尬笑

5車手黑吃黑遭擄私刑凌虐　強逼集體SM「趴地吞精」

全台最大百貨商場D-ONE立柱　拚明年底1期開幕

性侵13歲少女致懷孕生女　等她長到11歲又淫辱3年

貴婦奈奈「歸案造型」有貓膩　女律師：不要跟我說看不出來

快訊／「剴剴案」惡保母劉彩萱認罪了

40桌變5桌、來客僅剩3成　南屯婚宴會館掀退場潮

貴婦奈奈機場只說一句話！　被嫌太重尬笑畫面曝

即／黃仁勳喊話川普：改變AI晶片出口規則

浩鼎股價血崩　謝金河：10年一覺生技夢

獨／官股銀行出手　東京分行6月起停辦人民幣、港幣

更多

最夯影音

更多

【珠珠寶貝不甘心】李珠珢見球隊比賽輸了　1分之差腿軟跪地超難過

苗栗狂風驟雨！側風一吹...騎士摔車、透天厝鐵皮空中飛險砸人

【非靜止畫面】飼主顧滑手機忘丟玩具　汪定格苦等眼神超哀怨

【新型詐騙】朋友傳比賽網址求幫投票...千萬別登入！

李多慧表演前「衣服沒了」超迅速危機處理被讚爆

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面