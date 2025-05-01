台灣個資早洩漏給對岸？梁文傑：可能性很大

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

民進黨立委提案修正《國家安全法》，立委張宏陸1日在立法院質詢時問，連民政處長都可以洩漏個資，是不是大家的個資早已被洩漏給對岸。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑回應，可能性很大，包含戶政、出入境及兵役資料都是對岸有興趣的。

張宏陸在立法院內政委員會質詢時表示，以前都說匪諜在身邊，如果現在連民政處長、局長都可以洩漏個資，「其實我們的個資是不是早就被洩露了？」

梁文傑認為，可能性很大，因為很多個資散落在各政府機關內，像是戶政系統或出入境管理、兵役資料管理等，基本上所有資料都是對岸有興趣的資料。

▼前基隆市民政處長張淵翔（右）涉濫用戶政系統，提供個資給罷免綠委團體。（資料圖／記者郭世賢翻攝）



內政部戶政司的官員也說，（外洩）是有可能的，戶政系統受個人資料保護法規範，必須按照個資法來搜集或利用，超出這樣法定目的之外就會有違反個資法的問題。

戶政司的官員提到，戶政役政系統任何人只要查詢都會留下軌跡，有涉及不法的部分，檢調機關已經在查處，「我們會促請地方政府依照相關法令來做，也會做監督跟稽核。」

對於現行的《國家安全法》是否有漏洞，梁文傑強調，國安法不是有漏洞而已，涵蓋的層面還太窄了，只處罰兩種行為，分別是幫中共竊取機密，還有發展組織，但違反國安的行為絕對不只這兩種。

梁文傑認為，可以參考南韓的國安法，協助北韓政權任何的宣傳行為都是禁止的，「我不清楚我們國安法當初的立法緣由，但涵蓋的範圍非常窄，處罰的行為也非常有限，應該要補正很多東西。」