　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸金飾價格跌破千元大關　投資人哀嘆：一覺醒來「虧百萬元」

▲深圳水貝黃金市場,黃金,金價。（圖／CFP）

▲陸多個金飾品牌價格回落。（圖為深圳水貝黃金市場／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

現貨黃金1日大跌超50美元，失守3240美元關卡；現貨黃金截至發稿前，報3228.51美元／盎司，跌幅為1.83%。中國多個黃金品牌金飾價格也跟著下調，其中老廟黃金995元／克（人民幣，下同），跌破千元大關，令不少投資人相當無奈。

據《每日經濟新聞》報導，受國際金價震盪影響，中國金飾價格連續回落。周生生足金飾品1002元／克；周大福足金飾品1009元／克。儘管近期有所回調，黃金價格今年迄今仍上漲約四分之一，上週一度突破每盎司3500美元的歷史高點，仍處高位。

▲周大福金飾價格降至。（圖／CFP）

▲周大福金飾價格降至1009元／克（人民幣）。（圖／CFP）

報導指出，金價上漲主要受益於，投資人將其視為避險資產，在川普不斷變化的貿易政策擾亂市場，並引發全球經濟放緩擔憂的背景下，尋求安全港。最近金價持續高位震盪，令不少投資者措手不及，金價「雲霄飛車」式波動，令短線投資人叫苦連篇。

一名投資者日前高位上車，以829元／克均價，買入超千萬元黃金積存金，並在次日金價下跌後，選擇清倉離場，一晚虧損超47萬元（約台幣206萬元）。

▲黃金,中國,大陸。（圖／CFP）

▲有投資人一夜虧了百萬元。（圖／CFP）

另一名投資人表示，「辛苦這麼久，每天夜裡都要起來盯盤，好不容易賺了一些，但金價一跌，之前賺得幾乎全賠進去了。」

建設銀行表示，近期全球貴金屬價格波動加劇，市場風險提升，請提高貴金屬業務的風險防範意識，合理控制部位，及時關注持倉情況，和保證金餘額變化情況，理性投資。

工商銀行提醒，近期國際情勢複雜多變，貴金屬價格波動較大，建議投資者提高風險防範意識，基於自身財務狀況，及風險承受能力理性，進行貴金屬投資活動。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
566 3 6123 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／桃園嚴重車禍！夫妻噴飛1死2傷　恐怖瞬間曝
辦過9千件墜樓法醫也沒查出殺人證據　5億高中生母親「4聲明」
快訊／最指標選區！罷免傅崐萁二階連署破3.2萬　罷團明正式送
逆向開上台68！新竹男一下車　突墜7F高斷橋亡
大谷翔平一句話讓井端監督陷入焦慮：他不想打WBC嗎
快訊／大阪爆開車故意衝撞！　7學童遭撞飛
韓男星警局自首：我有吸毒！搖頭丸、大麻、K他命都碰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸金飾價格跌破千元大關　投資人哀嘆：一覺醒來「虧百萬元」

關稅戰將滿月　陸出口商部分恢復對美出貨：關稅由對方承擔

中國傳暫緩貿易談判！　港媒：北京觀望哪位川普顧問占上風

大媽「偷19個水溝蓋回家」蓋鵝圈！　她心虛稱：以前都沒被發現

美使館微博PO「勝利的100天」　陸網灌爆留言：陰陽怪氣

陸傳EUV光刻技術獲重大突破　前ASML科學家林楠主導

巴西總統讚陸反制關稅「令人欽佩」　嗆美國應被「共同抵制」

金價又回落了！買家「觀望情緒高」　陸專家籲：切勿追漲殺跌

95歲諾貝爾醫學獎得主屠呦呦　當選美國科學院外籍院士

醫學院博士論文正文「僅12頁」　比參考文獻還少　引發灌水質疑

【珠珠寶貝不甘心】李珠珢見球隊比賽輸了　1分之差腿軟跪地超難過

苗栗狂風驟雨！側風一吹...騎士摔車、透天厝鐵皮空中飛險砸人

【非靜止畫面】飼主顧滑手機忘丟玩具　汪定格苦等眼神超哀怨

李多慧表演前「衣服沒了」超迅速危機處理被讚爆

【新型詐騙】朋友傳比賽網址求幫投票...千萬別登入！

【泰格與雪兒】母胎單身

阮經天澄清「天嫂」身份　無奈：不要再寫私事

【真是孝子孝女餒XD】小孩「捧著」爸爸的大頭照還哭出來XD

【專屬健身教練】白髮嬤輪椅推胖柴孫　手中不忘緊抓牽繩

Makiyo重提「醉毆運將風波」　挨轟滾回日本：像被社會判死刑

陸金飾價格跌破千元大關　投資人哀嘆：一覺醒來「虧百萬元」

關稅戰將滿月　陸出口商部分恢復對美出貨：關稅由對方承擔

中國傳暫緩貿易談判！　港媒：北京觀望哪位川普顧問占上風

大媽「偷19個水溝蓋回家」蓋鵝圈！　她心虛稱：以前都沒被發現

美使館微博PO「勝利的100天」　陸網灌爆留言：陰陽怪氣

陸傳EUV光刻技術獲重大突破　前ASML科學家林楠主導

巴西總統讚陸反制關稅「令人欽佩」　嗆美國應被「共同抵制」

金價又回落了！買家「觀望情緒高」　陸專家籲：切勿追漲殺跌

95歲諾貝爾醫學獎得主屠呦呦　當選美國科學院外籍院士

醫學院博士論文正文「僅12頁」　比參考文獻還少　引發灌水質疑

跟著《孤獨的美食家》深入能登半島！40多年相撲鍋老店越煮越濃厚

撞擊畫面曝！休旅車逆撞機車　夫妻噴飛釀1死2傷　駕駛竟落跑

2000隻羊落海！人類貪心船隻超載　逾千隻溺斃成海中亡魂

我對美服務貿易轉趨平衡　財部盤點3理由「蘋果與高通訴訟」在列

辦過9千件墜樓法醫也沒查出殺人證據　5億高中生母親「4聲明」曝

瀕危「聖華金狐」罕見身影曝光！6寶玩耍奔跑　學者一看嗨炸

柯瑞右手拇指「超腫」成焦點　本人笑：我被聯邦盯上了嗎？

陸金飾價格跌破千元大關　投資人哀嘆：一覺醒來「虧百萬元」

快訊／最指標選區！罷免傅崐萁二階連署破3.2萬　罷團明正式送件

關稅戰將滿月　陸出口商部分恢復對美出貨：關稅由對方承擔

阮經天澄清「天嫂」身份　無奈：不要再寫私事

大陸熱門新聞

豪車妹服飾店試穿「經血染裙」！拒買單：意外

陸傳EUV光刻技術獲重大突破 前ASML科學家林楠主導

女大生手機掉進廁所！打撈一半掉進化糞池溺斃

19萬放牛網紅被挖黑歷史！本人認了：給我活路

3小時喝8杯水！女子「水中毒進ICU」

金價又回落了！陸買家「觀望情緒高」

醫學院博士論文正文「僅12頁」　比參考文獻還少　引發灌水質疑

區桂芝批陸委會文字獄　梁文傑：有人檢舉

33歲抗癌網紅「小楊哥」離世

巴西總統讚陸反制關稅「令人欽佩」　嗆美國應被「共同抵制」

3姊妹祭拜父親「燒金紙突爆炸」！全遭炸死

等於打9折！台灣民眾也適用陸離境退稅　

「高潮針」爆紅！主打女性注射後更易高潮

台海爆發代理人衝突？　學者警告「烏克蘭反轉」情境上演

更多熱門

相關新聞

金價又回落了！陸買家「觀望情緒高」

金價又回落了！陸買家「觀望情緒高」

現貨黃金4月30日跌破3280美元／盎司關口，日內跌1.13%；COMEX黃金期貨主力最新報3294.1美元／盎司，日內跌1.18%。受金價震盪影響中國黃金品牌周生生4月23日足金飾品報價1048元／克，5月1日金飾報價1002元／克，一週下跌46元／克（人民幣，下同，約台幣203元）。

川普關稅推升不確定性　外資建議市場動盪之際股債多元布局

川普關稅推升不確定性　外資建議市場動盪之際股債多元布局

佯裝買金飾突搶走43萬金項鍊！新營警逮匪起出毒品贓款

佯裝買金飾突搶走43萬金項鍊！新營警逮匪起出毒品贓款

快訊／00878配0.47元　5／19除息

快訊／00878配0.47元　5／19除息

好市多買金條　年報酬率高達39%

好市多買金條　年報酬率高達39%

關鍵字：

黃金投資黃金市場金價周生生金飾周大福老廟黃金

讀者迴響

熱門新聞

詹姆士遭控欠債2600萬！「創業沒出一毛錢」卻當大股東

5車手黑吃黑遭擄私刑凌虐　強逼集體SM「趴地吞精」

Makiyo爆司機沒昏迷還出國　運將妻怒提告

直播主之亂2.0！他嗆拿槍互開輸贏挨告恐嚇

快訊／貴婦奈奈「歸案上銬」畫面曝　調查員驚嘆1事她尬笑

罷團路權遭拒　拱天宮：廟口不允許

碧潭橋搭訕正妹！三寶爸載去土地公廟性侵

性侵13歲少女致懷孕生女　等她長到11歲又淫辱3年

房屋稅大出包　北市5萬人5月下旬才會收到重印稅單

消費過世運將　她怒轟「Makiyo一生都是垃圾」

全台最大百貨商場D-ONE立柱　拚明年底1期開幕

白沙屯媽祖今起轎！信眾嗆罷團：政治別介入

貴婦奈奈「歸案造型」有貓膩　女律師：不要跟我說看不出來

快訊／「剴剴案」惡保母劉彩萱認罪了

40桌變5桌、來客僅剩3成　南屯婚宴會館掀退場潮

更多

最夯影音

更多

【珠珠寶貝不甘心】李珠珢見球隊比賽輸了　1分之差腿軟跪地超難過

苗栗狂風驟雨！側風一吹...騎士摔車、透天厝鐵皮空中飛險砸人

【非靜止畫面】飼主顧滑手機忘丟玩具　汪定格苦等眼神超哀怨

李多慧表演前「衣服沒了」超迅速危機處理被讚爆

【新型詐騙】朋友傳比賽網址求幫投票...千萬別登入！

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面