陸金飾價格跌破千元大關　投資人哀嘆：一覺醒來「虧百萬元」

▲陸多個金飾品牌價格回落。（圖為深圳水貝黃金市場／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

現貨黃金1日大跌超50美元，失守3240美元關卡；現貨黃金截至發稿前，報3228.51美元／盎司，跌幅為1.83%。中國多個黃金品牌金飾價格也跟著下調，其中老廟黃金995元／克（人民幣，下同），跌破千元大關，令不少投資人相當無奈。

據《每日經濟新聞》報導，受國際金價震盪影響，中國金飾價格連續回落。周生生足金飾品1002元／克；周大福足金飾品1009元／克。儘管近期有所回調，黃金價格今年迄今仍上漲約四分之一，上週一度突破每盎司3500美元的歷史高點，仍處高位。

▲周大福金飾價格降至1009元／克（人民幣）。（圖／CFP）

報導指出，金價上漲主要受益於，投資人將其視為避險資產，在川普不斷變化的貿易政策擾亂市場，並引發全球經濟放緩擔憂的背景下，尋求安全港。最近金價持續高位震盪，令不少投資者措手不及，金價「雲霄飛車」式波動，令短線投資人叫苦連篇。

一名投資者日前高位上車，以829元／克均價，買入超千萬元黃金積存金，並在次日金價下跌後，選擇清倉離場，一晚虧損超47萬元（約台幣206萬元）。

▲有投資人一夜虧了百萬元。（圖／CFP）

另一名投資人表示，「辛苦這麼久，每天夜裡都要起來盯盤，好不容易賺了一些，但金價一跌，之前賺得幾乎全賠進去了。」

建設銀行表示，近期全球貴金屬價格波動加劇，市場風險提升，請提高貴金屬業務的風險防範意識，合理控制部位，及時關注持倉情況，和保證金餘額變化情況，理性投資。

工商銀行提醒，近期國際情勢複雜多變，貴金屬價格波動較大，建議投資者提高風險防範意識，基於自身財務狀況，及風險承受能力理性，進行貴金屬投資活動。