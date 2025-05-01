金價又回落了！買家「觀望情緒高」　陸專家籲：切勿追漲殺跌

▲黃金品牌周大福1日金價跌至1022元／克（人民幣）。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

現貨黃金4月30日跌破3280美元／盎司關口，日內跌1.13%；COMEX黃金期貨主力最新報3294.1美元／盎司，日內跌1.18%。受金價震盪影響中國黃金品牌周生生4月23日足金飾品報價1048元／克，5月1日金飾報價1022元／克，一週內下跌26元／克（人民幣，下同，約台幣114元）。

綜合陸媒報導，近期黃金市場呈現劇烈波動，國際金價在4月22日創下3500美元／盎司歷史新高後快速回落，截至4月29日，倫敦現貨黃金價格在3300美元／盎司歷史新高後快速回落。

▲陸黃金市場觀望情緒濃厚。（圖為深圳水貝黃金市場／CFP）

中國多個黃金品牌5月1日金價也隨之回落，老廟金更跌至995元／克，成為首個跌破千元關口的品牌。不過多名顧客表示，並未因此上車，觀望情緒仍高，「當前不少消費者更加關注黃金價格走勢，或希望以較低的價格入手，或希望將手中金飾高位變現，也有消費者持保守觀望態度。」

不少人仍直呼，金價漲幅已無法回頭，「跌破1022這是人能說出來的話嗎？兩三年前才四五百吧」、「跌了這麼一點還要上個熱搜，我也是服了，有本事跌回五百，造福一下老百姓」、「就跌二十多，漲三百多」、「這哪裡跌了？就開始哭跌了，原來哭的都是那些買了黃金股的」。

▲專家提醒，金價正處於震盪中。（圖／CFP）

專家提醒，金價正處於震盪階段，黃金買賣需理性，切勿追漲殺跌，「消費者在黃金交易時，應事先了解回收標準、要求，並保留相關憑證。」

分析人士認為，投資人獲利了結是本輪金價回檔的主要原因。美國商品期貨交易委員會（CFTC）統計顯示，4月22日當週，投機者所持COMEX黃金淨多頭部位減少11197手合約，至125722手合約，創14個月新低。



報導指出，對於後市，不少機構繼續維持看好金價的觀點。德意志銀行先前預計，今年底全球黃金價格將達到3350美元／盎司；若全球央行的黃金配置高需求持續到2026年底，明年黃金平均價格可望達到3900美元／盎司。