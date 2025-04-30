佯裝買金飾突搶走43萬金項鍊！　新營警7小時內逮匪起出毒品贓款

▲林姓犯嫌佯裝顧客進入銀樓，搶走2條價值約43萬元的金項鍊逃逸，新營警方迅速成立專案小組追查，7小時內即將林嫌逮捕到案。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市新營區27日上午發生銀樓搶案，1名男子佯裝顧客進入銀樓挑選金飾，趁店家不備搶走2條金項鍊逃逸，總價值約新台幣43萬元，新營警分局獲報後成立專案小組，僅花不到7小時，於下午5時30分在下營區將57歲林姓犯嫌查緝到案，並在其友人住處起出贓款與海洛因毒品，全案依搶奪及毒品罪嫌送辦。

警方調查，27日上午10時45分左右，1名男子進入新營區一間銀樓，佯裝顧客要挑選金飾，店家依照要求取出數條金項鍊供其比較，豈料男子拿到手後，瞬間奪門而出逃逸。犯嫌隨後前往麻豆地區銀樓變賣贓物，企圖快速脫手。

新營分局隨即組成專案小組，調閱監視器鎖定犯嫌車輛與57歲林姓男子身分，，並調動各派出所警力展開地毯式追查，於當日下午5時30分許，在下營區將其逮捕，並查獲贓款與毒品海洛因，全案偵訊後依搶奪及毒品等罪嫌送辦。

新營分局長蘇政敏指出，近期金價持續上漲，銀樓、珠寶等相關行業成為不法分子覬覦目標，呼籲業者應加強門禁防護，安裝監視系統及門鎖設備，若遇突發搶案應冷靜記下犯嫌特徵與逃逸方向，並第一時間報警處理，以利警方迅速追緝歹徒，共同守護治安。