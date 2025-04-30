「好市多買金條」划算嗎？　外媒曝年報酬率高達39%

▲好市多販售金條，被形容為很成功的商業策略。（資料照／記者游瓊華攝）



記者吳美依／綜合報導

隨著全球經濟市場動盪，國際金價持續飆高，如果1年前在好市多（Costco）購入一根金條，能夠取得多少回報？財經媒體Finbold估算，如果消費者持有好市多的金條1年，報酬率高達39%左右。

報導指出，2024年4月29日也就是1年前，1盎司黃金的交易價格為2333美元，如果再加上好市多的2%溢價，售價大約是2379美元。不過，截至2025年4月29日，1盎司黃金現貨售價已經來到3312美元。

也就是說，從好市多購買1盎司金條並且持有1年，將為投資人帶來39.21%的報酬率。

好市多2023年9月開始販售金條，在接下來幾個月裡，更擴大供應銀幣與白金條。隨著高通膨與經濟不確定性與日俱增，這被證明是一個相當成功的想法。富國銀行（Wells Fargo）估計，光是販售金條，好市多就能產生1億至2億美元的季度收入。

報導指出，這項策略的一大成功關鍵在於「尺寸」，因為好市多販售的，不是銀行金庫裡的大金條，而是僅僅1盎司的小金條。雖然2%溢價聽起來偏高，但對於大多數美國人來說，已經是購買這種商品最直接且實惠的方式。

在貿易戰持續之際，黃金保值和避險的作用，只會變得越來越重要。一些大宗物資分析師預估，到了2025年底，黃金仍可能持續上漲，甚至有機會達到4000美元。