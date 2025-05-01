屏東警3天取締「闖紅燈」專案　開出1668件告發單

▲屏東警執行闖紅燈專案勤務 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局為提升路口交通安全，降低交通事故發生率，自4月28日至30日展開為期三日的「闖紅燈」專案取締行動，針對轄內高風險路口嚴格執法，以遏止惡性違規行為，強化駕駛人遵守號誌規定的意識，共取締1668件。

根據屏東縣政府警察局統計，專案執行期間共取締闖紅燈(含紅燈右轉)違規1,668件，另114年1月至4月累計共取締1萬2,994件，較113年同期的1萬389件增加2,605件，顯示警察局針對此類違規持續強化執法作為，展現政府對交通安全的高度重視。

在事故方面，今年1月至4月屏東縣共發生因闖紅燈引起之交通事故167件，造成1人死亡、166人受傷，與去年同期相比，事故件數減少63件、死亡人數雖無減少，但受傷人數減少63人，顯示持續執法與宣導已初見成效。

警察局指出，闖紅燈為嚴重妨害交通秩序之違規行為，不僅危害自身生命安全，更常導致無辜用路人傷亡。駕駛人面對紅燈號誌時應確實停車，切勿心存僥倖、強行搶快，以免釀成憾事。

局長戴台㨗表示，警察局將持續加強路口執法力道，並透過多元宣導方式讓交通安全觀念深入人心。他強調：「每一次違規闖紅燈，都可能奪走一條生命。守法駕駛不是選擇，而是責任。唯有人人自律，才能共創安全的交通環境。」