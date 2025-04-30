惡保母劉彩萱哭認凌虐剴剴3大罪　怪小孩令她難招架：失去初心

記者黃哲民／台北報導

被控與妹妹劉若琳涉聯手虐死1歲男童「剴剴」的保母劉彩萱，今（30日）下午應訊突然全盤認罪，哭著說剛開始很喜歡剴剴，還跟社工說剴剴長得很像小彬彬，後來剴剴的行為讓她招架不住，開始失去耐心跟關心，就放著不理他，「才會造成今天的遺憾，對不起！」

▲剴剴案涉案在押保母劉彩萱（粉色連帽衣）今（30日）出庭突然全部認罪。（圖／記者黃哲民攝）

劉彩萱先前僅承認體罰剴剴成傷，否認凌虐與致死，今下午庭訊接受自己的辯護律師團訊問時，她主動承認用湯匙撬開剴剴嘴巴灌食，聲稱昨天（29日）聽鑑定醫師呂立講述，才意識自己可能敲斷剴剴牙齒不自知，因她發現時，剴剴下排3顆牙就不見、「連屍體（指斷牙）都沒看到」，她有嚇到，一直以為剴剴磨牙磨斷掉，還帶剴剴去看牙醫。

她說灌食原因是剴剴不乖乖吃飯，灌過1、2次，她當庭示範一手扒開上下嘴唇，一手用塑膠或鐵湯匙鑽進牙縫豎直撐開，旁聽民眾光看就覺得揪心，她卻說剴剴常把飯含在嘴裡不吞，還曾吐出來噴了她滿臉，她一時情緒上來，曾罵剴剴「雞掰」。

▲剴剴案涉案在押保母劉若琳（灰色連帽衣），今（30日）到台北地院開庭到入夜才結束，被送上囚車還押。（圖／記者黃哲民攝）

但她強調絕沒餓剴剴，而是剴剴過點不吃，她就收走等下一餐，「如果他有吃，份量應該夠，但他常拒吃，所以就不夠」，她也沒給剴剴吃剩菜或鍋巴打成泥，而是洗米加入蔬菜、肉末和高湯，放進果汁機打碎好入口，外籍看護Mira誤會她用鍋巴泡水餵剴剴，其實她拿到屋後水溝倒掉。

劉彩萱也承認替剴剴冷水澡但「我自己也洗冷水」，她不懂剴剴邊洗邊叫算不算抗拒，因為洗溫水，剴剴也會尖叫，她聲稱剴剴送來托育僅前幾晚好睡，之後幾乎夜夜難眠，哭鬧又撞頭，她也沒法睡，白天又要專注一打二，沒時間打盹。

為何不尋求醫療協助，劉彩萱自稱醫學常識不夠，不知這麼小的小孩，也會有昨天鑑定醫師說的憂鬱症狀，她誤以為剴剴「卡到什麼不乾淨的東西」，所以2度帶剴剴去宮廟收驚拜拜，廟方說「有個老人跟著剴剴」、要用民俗的東西洗澡，本來社工說要安排剴剴做評估，「但是，已經來不及了」。

被問到剴剴過世前1天、即2023年12月23日當天身體狀況，劉彩萱說剴剴整天懶洋洋、時睡時醒，也不吃東西，晚間睡前喝約170cc牛奶，她身體不舒服、先回房睡，隔天（24日）凌晨起床換尿布，發現剴剴口鼻溢奶、氣息微弱，趕緊持續做CPR急救，請丈夫幫叫救護車。

▲台北地院今（30日）審理剴剴案到晚間6點多才結束，場外仍有聲援剴剴的網路媽媽群成員，在夜色中舉牌朝囚車內怒吼「虐殺兒童，天理難容！」（圖／記者黃哲民攝）

律師團問她是否承認綑綁剴剴妨害自由，她「承認」，是否對剴剴體罰、罰站、捏耳朵、造成水腫，她「承認」，沒給剴剴足夠食物造成營養不良，她「承認」，綁縛構成凌虐，她「承認」，造成剴剴全身大小傷勢沒及時送醫，她「承認」，對剴剴精神凌虐，她「承認」，造成剴剴低血容性休克死亡，她哽咽「承認」。

律師問她「不喜歡A童（剴剴）嗎？」她哭著說其實剛開始蠻喜歡，還跟社工說剴剴長得像小彬彬，可是後來不知何時開始，她對剴剴失去耐心跟關心，就放著不理他，「才造成今天的遺憾，對不起~」語畢不停啜泣。

審判長確認劉採萱改採認罪答辯，要她說清楚承認哪些罪名，律師團代答包括凌虐兒童妨害身心發展致死、對被害人施以凌虐因而致人於死，以及成年人故意對兒童傷害致死，都認罪。

部分旁聽民眾小聲說劉彩萱「演戲」，因她今下午庭訊之初，仍怪罪剴剴說「不好聽的話（指髒話）」，不只3個字、「5個字也很溜」，她怕另1名托育幼童會模仿，曾加重語氣制止剴剴「說了不行，為什麼還說」，剴剴從此不講話。

▲台北地院今（30日）審理剴剴案到晚間6點多才結束，場外仍有聲援剴剴的網路媽媽群成員，在夜色中舉牌朝囚車內怒吼「虐殺兒童，天理難容！」（圖／記者黃哲民攝）

劉彩萱聲稱剴剴動輒用頭自撞、雙腳跺地，大哭大叫，她頭痛情緒失控，曾拿鞋拔打剴剴腳底、用手狠狠掐剴剴耳朵扭轉等，她跟陳社工（陳尚潔）反映這些狀況，社工跟她說「辛苦了」。

劉彩萱說剴剴夜裡睡覺會撞來撞去，她「就地取材」綑綁剴剴手腳、用浴巾包覆頭部，並研究過3種綁法保護剴剴、效果都不好，最後用長布巾整個包起來「像木乃伊」，也曾讓剴剴戴防撞頭套，剴剴戴不住。

劉彩萱承認綑綁造成剴剴手腳瘀傷，有些綑綁舉動「是捉弄」，但沒拍打、敲打剴剴頭部，頭臉傷是剴剴自己撞的，她也沒弄傷剴剴生殖器，昨天聽呂立作證，才知道有裂傷，她更沒拿膠帶貼住剴剴口鼻阻止哭鬧。

劉彩萱說，最初叫剴剴去客廳角落「冷靜區」站著，是因剴剴常莫名亂哭亂叫，後來成了習慣，她沒叫剴剴去，「他自己要去站，就讓他去」。

檢方不讓劉彩萱以認罪之名打迷糊仗，逐項盤問疑點，包括今庭訊認罪內容，為何在警詢甚至偵訊時不說實話，例如剴剴斷牙就講了3個版本，她無可迴避，聲稱當時害怕有刑責，現在當然還是怕，「但我願意面對」。

她承認剴剴其實斷了4顆牙，第4顆連牙根都消失，呂立昨作證舉例這顆斷牙可能被老虎鉗之類工具用力拔除，劉彩萱今強調她沒這麼做，否則怎會帶去看牙醫，讓自己被抓包，她真不知怎斷掉的，還問牙醫做假牙要1萬多元。

檢方要求她當庭示範如何掐剴剴耳朵，只見她雙手同時作勢捏住轉動，檢方訝異「你有扭啊」，她忙說「轉一下就放掉」。檢方質疑她用「愛的小手」打剴剴，她堅稱家裡沒有「愛的小手」，她僅用鞋拔打剴剴腳底。

檢方又問綁剴剴的手防止抓頭髮、綁腳阻止持續跺地，「這些跟防止撞頭有何關係」，劉彩萱說牢牢固定，就不用再保護頭部，但為何偵辦期間，從沒說綑綁剴剴防自殘，她推稱不記得。

檢方納悶斷牙要帶去看醫師，怎麼撞頭就不用，劉彩萱說小孩難免磕磕碰碰，沒腦震盪，塗藥就好，檢方又訝異「妳會診斷腦震盪？」她說這很基本，腦震盪就是會嘔吐、嗜睡。

檢方跳回來問灌食，劉彩萱說很希望剴剴把飯吃完，但沒跟社工講過灌食跟綑綁，因怕被責備，檢方突然再問她「討厭A童嗎？」、「對他看不順眼嗎？」劉彩萱幽幽說剴剴後來有些行為「讓我失去對他那份初心」、「讓我越來越招架不住」，開始厭惡剴剴。

至於起初完全不認罪、今天突然全認的原因，劉彩萱聲稱這2天看到鑑定醫師出庭解說，才知自己行為構成罪責，「我願意面對，承擔我犯下的錯誤」，當初向法官否認給剴剴洗冷水澡、打過剴剴，「應該就是我膽小害怕」。

審判長最後問劉彩萱認罪仍有疑點，譬如要剴剴整天戴口罩，「是不是怕吵到鄰居」，劉說純粹是剴剴鼻涕流不停，睡覺也戴著是防吸入塵蟎，至於半夜不讓剴剴睡，她坦言「可能是整他吧」。

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