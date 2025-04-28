「備婚三金」漲至1輛轎車價格！　陸新人直呼：結不起婚

▲黃金品牌周大福珠寶。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

國際金價日前突破每盎司3500美元，中國國內品牌金飾價格受此影響，攀升至1080元／克，創歷史新高，結婚用的三金也跟著上漲。以周大福「傳承系列」款式為例，疊加加工費後，總價逼近7萬元（人民幣，下同），相當於一輛經濟型轎車的價格，令不少新人直呼「根本結不起婚」。

據《金融界》報導，以一套50克的金項鍊、金手鐲、金戒指為例，2022年總價約2.65萬元，2025年飆升至5.4萬元，漲幅達103%。

北京一名新人王希在周大福專櫃，看到40克素圈手鐲標價4萬元時，當場驚呼，「這哪是買三金，分明是在買代步車！」

▲面對三金上漲，不少新人將該筆錢轉為蜜月基金。（圖／CFP）

面對高昂成本，備婚新人被迫調整計畫。鄭州一對情侶原計劃8萬元購買「五金」，最終選擇縮減克重；還有部分新人將預算轉為，裝修基金或蜜月旅行；另有新人轉向租借金飾服務，如鄭州一對夫婦以2800元租金，佩戴周生生傳承系列三金，成本僅為購買的六分之一。

報導指出，金價上漲的背後，是多重因素的疊加。全球地緣政治緊張局勢升級，中東衝突與俄烏戰事持續，黃金作為避險資產被資本瘋搶。中國央行連續5個月增持黃金儲備，全球央行2024年購金量超1000噸，相當於每秒購入1.5公斤黃金，進一步推高需求。

此外，美國核心通膨率達4.2%，國內CPI年增2.8%，黃金成為對抗貨幣貶值的「硬通貨」。部分消費者甚至認為，「存錢不如存金，買三金等於買理財。」