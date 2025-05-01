朱立倫嗆罷免賴清德後盼共商國是　綠委酸被盜帳號：不必多此一舉

▲國民黨《罷免賴清德行動》全國啟動記者會，主席朱立倫致詞。（圖／記者鄭佩玟攝）



記者杜冠霖／台北報導

檢調偵辦藍營幽靈連署案，國民黨主席朱立倫憤怒喊出「罷免賴總統」，更下軍令，要求國民黨民意代表全力協助所有罷綠選區二階連署。而朱立倫昨則改呼籲總統賴清德呼籲召開國是會議，共同討論國內與國際挑戰。對此，綠委林俊憲30日表示，短短4天，朱主席整個人像是被盜帳號一樣。但我就直說吧，現在還有什麼好談的？去年10月，賴總統表達善意，願意赴立法院國情報告，國民黨怎麼說的？「不必多此一舉。」這句話現在回敬給國民黨。

朱立倫昨呼籲，賴清德放民眾一馬，召開國是會議，朝野一起坐下來，共同討論國內與國際挑戰，讓國家更安全，社會更安定，朝野溝通對話是執政者應做的事情。

林俊憲列出，426的朱立倫主席：「賴清德獨裁！罷免賴清德！賴清德下台！」430的朱主席：「國民黨願意與賴清德總統坐下來共商國是。」短短4天，朱立倫整個人像是被盜帳號一樣，「但我就直說吧，現在還有什麼好談的？」

林俊憲認為，去年5月到現在，擴權法案、財劃法、選罷法、憲訴法、總預算，一件又一件，你們從來沒有想談，仗著多數直接硬闖。去年10月，賴總統表達善意，願意赴立法院國情報告，國民黨怎麼說的？我印象很深刻：「不必多此一舉。」這句話現在回敬給國民黨。

林俊憲指出，在大罷免結束、最新民意出爐之前，跟一群正在倒數計時的人談，有何意義？還是先擔心自己能不能過偽造連署這一關吧。