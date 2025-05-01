曝柯文哲最常問這句話　陳佩琪：不久後就被當「消滅對象」抓去關

▲柯文哲妻子陳佩琪。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨前主席柯文哲因京華城案、政治獻金案，自去年9月被羈押禁見至今，妻子陳佩琪時常在臉書發文思念柯，並批評總統賴清德。陳佩琪今（1日）表示，柯文哲最常講的話是，「賴清德怎麼沒跟在野談合作」、「賴清德怎麼還沒來找在野黨協商」等話，一次又一次，不久後就被當消滅對象抓去關了。

陳佩琪1日上午於臉書發文表示，柯文哲是一個有心想把台灣帶到更好境地的人，希望民眾黨將來能承當這個責任，「或許在帶領民眾黨的過程中，求好心切，操之過急了。」但柯也在庭上承認，有做不好的地方會檢討改進，但政治獻金和申報誤差沒有一毛錢入自己口袋裡。

陳佩琪提及，去年總統大選後，有一段520前總統交接的日子，柯文哲最常跟她講的是「總統當選人（意指賴清德）怎麼都還沒來找我們在野黨談合作啊？」柯文哲講這話還不止一次，自己是聽過N遍了，後來忍不住、不客氣地跟柯講「說你是亞斯就是亞斯，不會看懂人，你就別傻了，他只是想抓權稱帝，讓自己能連任、民進黨能千秋萬世執政而已，找在野黨協商不在他的規劃中。」

陳佩琪說，其實從政者都有野心和夢想，有些人是提升自己來實踐夢想，有些人則是消滅敵手來鞏固權位，柯文哲聽了後發呆一陣子，一句話都沒說，可能是不願承認選出來的總統是這樣子吧，一段時間後又對她問一次「賴清德怎麼還沒來找在野黨協商啊？」 一次又一次，一次又一次，果然不久就被當消滅的對象抓去關了。