民進黨立委轟周萬來變「太上皇」！　怒擺人形立牌質詢開嗆

▲民進黨立委轟立院秘書長周萬來變「太上皇」。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院司法委員會今（1日）再邀請立法院秘書長、議事處處長、法制局局長列席就「防止立法院成為國安破口─避免共諜滲透、機敏資訊洩漏等國安事件之防制措施」進行專題報告，並備質詢。不過，秘書長周萬來今日仍未出席，是本週第三次缺席司委會。綠委除兩次譴責外，綠委王義川更自製一張周萬來的海報放在備詢台上，王怒嗆，周萬來什麼活字典？根本是囂張大尾啦！已經不是秘書長了，是太上皇。

司委會召委莊瑞雄本週排了三次會議，邀請周萬來進行專案報告，包含週一安排，「立法院議事空間運用現況暨整體院區未來治理規劃」、「立法院國會數位化推動進度及資安應對防護方案」、週三安排「3/25晚間本院違法會議及違法表決之適法性、是否有違公務員服務法？」進行專題報告、今日則是安排「防止立法院成為國安破口─避免共諜滲透、機敏資訊洩漏等國安事件之防制措施」進行專題報告，不過周萬來均未出席。

今會議開始後，莊瑞雄表示，今天排定的議題是立法院秘書處的職責，不可以只要求別人，卻自己不做，這幾天的議題具備公益性，也非常重要，很可惜秘書長、議事處處長、法制局局長沒有來，沒來的原因是因為韓國瑜發一則新聞稿指出，立法院幕僚不是監督的對象，他們不請假、不報告。

莊瑞雄指出，周萬來已經不是秘書長，已經是太上皇，公務人員不守法，國會還談甚麼法治？周萬來現在已經像螃蟹一樣橫著走，置身於制度外，他們嚴重譴責。

莊瑞雄發言完畢後，綠委王義川舉手問，「這樣我要怎麼質詢？」莊瑞雄回，「你可以對著空氣質詢」，王義川聽完後拿出一張周萬來的人形立牌，立牌上寫著「立院最大牌秘書長周萬來，周亂來=周不來」。放完人形立牌後，王義川則開始對著人形立牌質詢。

王義川說，自從韓國瑜當立法院院長後，原本定好的議事規則變成什麼都例外，召委排了三天的會議看起來都還滿中性的，立法院應該前來說明，但是他們卻不願意來，周萬來還要當什麼秘書長，當什麼活字典？真的是很大尾啦！周萬來沒來就是創下紀錄。