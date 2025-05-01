連勝文稱「若不是國民黨兩岸早開戰」　詹江村氣炸：坐實舔共之說

▲國民黨副主席連勝文出席「和平之旅二十周年的回顧與前瞻」紀念座談會。（圖／記者陳冠宇攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨副主席連勝文日前出席座談會，致詞時稱「如果不是國民黨的努力，兩岸可能早就爆發軍事衝突了」，引起熱議。對此，國民黨桃園市議員詹江村今（1日）批評，中共真是因為國民黨，所以民進黨執政那麼多年不打台灣？自己都不信了！老百姓會信？這種功勞可不可以不要啊，難怪國民黨被老百姓唾棄，坐實舔共之說，而且能不能換一個說法「如果不是國民黨，台灣早就被統一了」，這樣不是比較討喜？

連勝文日前出席「和平之旅二十周年的回顧與前瞻紀念座談會」致詞時表示，希望透過交流，盡量降低兩岸不斷高升的敵意，「我可以這樣講，如果不是國民黨的努力，從馬總統開始到現在，國民黨一切的努力，兩岸可能早就爆發軍事衝突了」。

對此，詹江村表示，如果不是國民黨兩岸早就開戰？難怪國民黨被老百姓唾棄，坐實舔共之說，國民黨是有在執政嗎？中共真的是因為國民黨，所以民進黨執政那麼多年不打台灣？

詹江村直言，自己都不信了！老百姓會信？這種功勞國民黨可不可以不要啊，自己真的很討厭國民黨，自以為是的當「煞車皮」。而且連勝文你能不能換一個說法，「如果不是國民黨，台灣早就被統一了」，這樣不是比較討喜嗎？

詹江村再說，大家面對抹紅的民進黨，不能不在意話術，有人會說，自己為什麼不私下建議，但他要讓天下人知道，民進黨一直挑釁中共，真的離統一不會太遠。

最後，詹江村強調，過去是因為國民黨，太害怕被統一才當煞車皮，但現在老百姓不領情，可不可以拜託國民當不要再當煞車皮了。

▼桃園市議員詹江村。（圖／記者沈繼昌翻攝）