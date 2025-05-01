游盈隆：大罷免綠營沒投入不可能走到今天　藍委二十個上下過二階

▲419反統戰大遊行，民眾上凱道抗議。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

全台大罷免如火如荼，目前35位泛藍立委罷免案進入二階連署衝刺，期望一拼5/8前全部送件。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆指出連署陸續過關的3個原因，他也直言，從頭到尾若沒有民進黨投入，絕不可能走到今天這個局面，究竟會有多少藍委將通過二階，半個月內將揭曉，二十個上下大概跑不了。

游盈隆表示，為什麼罷免藍委賴士葆能過二階?這幾天似乎成了一個話題，一開始是前立委郭正亮提的，沈富雄也跟進討論。

游盈隆指出，賴士葆達標，讓郭正亮百思不得其解，感到很困惑，沈富雄則說是「因為他很藍」，但自己的看法是，罷賴士葆二階過關，實在不必大驚小怪，原因也不是很藍。這其實跟三個因素有關，第一，選區反對勢力強弱；第二，罷免制度特質；第三，當前全國政治氣候變遷。

游盈隆分析，簡單地說，台北市文山區一向雖是深藍選區，從未產生民進黨籍立委，但近五年選舉，在阮昭雄、王閔生深耕後，都能獲得六萬票上下，反對勢力並不弱；再加上近一年朝野政黨嚴重對立，民進黨支持者累積強烈的集體焦慮感與憤怒；最後則是，二階罷免要通過，只需10%選民同意聯署，門檻不低，但也不算太高。

接著，游盈隆認為，根據這三項因素，去一一檢視北、中、南、東每一個立委選區，大家就可以理解，為什麼這次大罷免狂潮可以席捲全台，包括台東黃建賓、花蓮傅崐萁、雲林丁學忠、桃園涂權吉、牛煦庭等等；黃建賓因很藍，所以罷免過二階嗎?應該不是。同理，也可解釋為什麼彰化、南投、苗栗、新竹等地區狀況比較冷。

游盈隆強調，當然，除了三個客觀因素外，民進黨從三月全面介入大罷免，為公民團體提供各種協助，更是重中之重。大罷免行動從頭到尾如果沒有民進黨正式或非正式投入，絕不可能走到今天這個局面。

游盈隆認為，究竟有多少國民黨立委將通過二階，半個月內結果將全部揭曉，二十個上下大概跑不了。當國民黨人先心情沉重地面對大罷免狂潮時，民進黨人也無法高興太久，因為國民黨中央已經下達動員令，全面反制民進黨，至少14個立委將受到威脅。

最後，游盈隆直言，但最重要還是決戰三階，三階才是真正的重頭戲，那將是台灣民主非比尋常的時刻。

▼台灣民意基金會董事長游盈隆。（圖／記者李毓康攝）