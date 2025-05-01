　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

游盈隆：大罷免綠營沒投入不可能走到今天　藍委二十個上下過二階

▲419反統戰大遊行，民眾上凱道抗議。（圖／記者林敬旻攝）

▲419反統戰大遊行，民眾上凱道抗議。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

全台大罷免如火如荼，目前35位泛藍立委罷免案進入二階連署衝刺，期望一拼5/8前全部送件。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆指出連署陸續過關的3個原因，他也直言，從頭到尾若沒有民進黨投入，絕不可能走到今天這個局面，究竟會有多少藍委將通過二階，半個月內將揭曉，二十個上下大概跑不了。

游盈隆表示，為什麼罷免藍委賴士葆能過二階?這幾天似乎成了一個話題，一開始是前立委郭正亮提的，沈富雄也跟進討論。

游盈隆指出，賴士葆達標，讓郭正亮百思不得其解，感到很困惑，沈富雄則說是「因為他很藍」，但自己的看法是，罷賴士葆二階過關，實在不必大驚小怪，原因也不是很藍。這其實跟三個因素有關，第一，選區反對勢力強弱；第二，罷免制度特質；第三，當前全國政治氣候變遷。

游盈隆分析，簡單地說，台北市文山區一向雖是深藍選區，從未產生民進黨籍立委，但近五年選舉，在阮昭雄、王閔生深耕後，都能獲得六萬票上下，反對勢力並不弱；再加上近一年朝野政黨嚴重對立，民進黨支持者累積強烈的集體焦慮感與憤怒；最後則是，二階罷免要通過，只需10%選民同意聯署，門檻不低，但也不算太高。

接著，游盈隆認為，根據這三項因素，去一一檢視北、中、南、東每一個立委選區，大家就可以理解，為什麼這次大罷免狂潮可以席捲全台，包括台東黃建賓、花蓮傅崐萁、雲林丁學忠、桃園涂權吉、牛煦庭等等；黃建賓因很藍，所以罷免過二階嗎?應該不是。同理，也可解釋為什麼彰化、南投、苗栗、新竹等地區狀況比較冷。

游盈隆強調，當然，除了三個客觀因素外，民進黨從三月全面介入大罷免，為公民團體提供各種協助，更是重中之重。大罷免行動從頭到尾如果沒有民進黨正式或非正式投入，絕不可能走到今天這個局面。

游盈隆認為，究竟有多少國民黨立委將通過二階，半個月內結果將全部揭曉，二十個上下大概跑不了。當國民黨人先心情沉重地面對大罷免狂潮時，民進黨人也無法高興太久，因為國民黨中央已經下達動員令，全面反制民進黨，至少14個立委將受到威脅。

最後，游盈隆直言，但最重要還是決戰三階，三階才是真正的重頭戲，那將是台灣民主非比尋常的時刻。

▼台灣民意基金會董事長游盈隆。（圖／記者李毓康攝）

▲▼游盈隆出席凱達格蘭基金會18週年感恩募款餐會。（圖／記者李毓康攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
566 3 6123 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
以色列國家緊急狀態！向多國求援
獨／中信金豪發「勞動節大禮包」　集團萬名員工嗨領7天有薪假
快訊／花蓮死亡車禍！2人宣告不治　最小僅16歲
快訊／5億高中生墜樓亡　夏男被控殺人2度不起訴
快訊／勇士G5被打爆落敗！　末節衝突1人被趕出場
國1翻車！暖心聯結車蛇行保護　才離開紅斑馬遭撞凹
綜所稅申報起跑！　首批退稅3情境一文看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國民黨罷綠頻傳「死亡連署」　沈富雄示警1狀況：黨會滅亡

34架次共機出海「四面環台」　配合8共艦聯合戰備警巡

曝柯文哲最常問這句話　陳佩琪：不久後就被當「消滅對象」抓去關

民進黨立委轟周萬來變「太上皇」！　怒擺人形立牌質詢開嗆

朱立倫嗆罷免賴清德後盼共商國是　綠委酸被盜帳號：不必多此一舉

連勝文稱「若不是國民黨兩岸早開戰」　詹江村氣炸：坐實舔共之說

游盈隆：大罷免綠營沒投入不可能走到今天　藍委二十個上下過二階

罷免二階送件後可繼續連署？　中選會：法律無特別限制

總統府公告「LINE帳號5／1暫停」預算被刪　民眾黨酸：淒慘的點閱

許銘春涉挪用就安基金　民進黨廉政會要求儘速到會說明

【珠珠寶貝不甘心】李珠珢見球隊比賽輸了　1分之差腿軟跪地超難過

苗栗狂風驟雨！側風一吹...騎士摔車、透天厝鐵皮空中飛險砸人

【非靜止畫面】飼主顧滑手機忘丟玩具　汪定格苦等眼神超哀怨

【新型詐騙】朋友傳比賽網址求幫投票...千萬別登入！

李多慧表演前「衣服沒了」超迅速危機處理被讚爆

【泰格與雪兒】母胎單身

阮經天澄清「天嫂」身份　無奈：不要再寫私事

Makiyo重提「醉毆運將風波」　挨轟滾回日本：像被社會判死刑

【內部竟達700度高溫】消防員全裝體驗法國燃燒櫃…

Makiyo爆 「紅了不認人」　楊丞琳駁：惡意造謠

國民黨罷綠頻傳「死亡連署」　沈富雄示警1狀況：黨會滅亡

34架次共機出海「四面環台」　配合8共艦聯合戰備警巡

曝柯文哲最常問這句話　陳佩琪：不久後就被當「消滅對象」抓去關

民進黨立委轟周萬來變「太上皇」！　怒擺人形立牌質詢開嗆

朱立倫嗆罷免賴清德後盼共商國是　綠委酸被盜帳號：不必多此一舉

連勝文稱「若不是國民黨兩岸早開戰」　詹江村氣炸：坐實舔共之說

游盈隆：大罷免綠營沒投入不可能走到今天　藍委二十個上下過二階

罷免二階送件後可繼續連署？　中選會：法律無特別限制

總統府公告「LINE帳號5／1暫停」預算被刪　民眾黨酸：淒慘的點閱

許銘春涉挪用就安基金　民進黨廉政會要求儘速到會說明

台南學甲警重拳出擊！　大型車違規33件曝光擴大稽查守護交安

南京鼓樓醫院院長及妻子遭人尾隨砍傷　一路跟回家才動手

黃敏惠施政報告強調「嘉義市不缺計畫」 喊話中央給予支持鼓勵

發現老公遺囑！人妻心寒「沒我」：連大姑女兒都有　網教1招保權利

嘉義市地方型SBIR計畫百萬補助！　助地方產業升級轉型

隔壁日本放超爽！他喊台灣「連假少到哭」眾人有感：補班更煩

正妹碧潭散心被三寶爸搭訕！竟載到土地公廟前...打耳光性侵她

南投節能治理與推廣計畫　減碳相當中興新村綠樹一年吸附量

嘉義市學生藝術才華爆發 大同國小黑光劇、志航國小布袋戲獲特優

貴婦奈奈潛逃7年　律師曝「回台灣1關鍵」：低估了通緝的威力

阮經天澄清「天嫂」身份　無奈：不要再寫私事

政治熱門新聞

總統府公告「LINE帳號5／1暫停」

派出所停車挨轟！彰化議員賴清美遭停權1年

罷免二階送件後可繼續連署？　中選會回應了

藍爆調查局強闖民宅查罷免　竟問「你藍還綠？」

連勝文稱「若不是國民黨兩岸早開戰」　詹江村氣炸：坐實舔共之說

索馬利亞30日起禁台灣護照入境　外交部嚴正抗議

許銘春涉挪用就安基金　民進黨廉政會要求儘速到會說明

游盈隆：大罷免綠營沒投入不可能走到今天　藍委二十個上下過二階

預告美元恐跌破30元　朱：台灣經濟面臨大風暴

4100億預算包含電價撥補　賴清德曝業者心聲：政府要穩定電價

被控偷走清潔員特休　北捷回應了

陳佩琪曝柯文哲最常問這句話

賴清德澄清未下令35席連署都要過　與會人士還原：卓冠廷得意忘形

圖／拚5／8送件！泛藍35立委二階連署倒數衝刺　截止日期一次看

更多熱門

相關新聞

賴清德滿意度「死亡交叉」　大罷免正當性下滑

賴清德滿意度「死亡交叉」　大罷免正當性下滑

受到4月3日美國總統川普宣布對等關稅的影響，《美麗島電子報》「2025年4月國政民調」民眾對國內整體經濟現狀的正向評價大幅滑落了11.6％為31.0％，負向評價則增加了10.5％為64.4％。以往民眾對經濟現況評價的變化都在個位數，甚至只在1％~2％之間，這次變化幅度算是非常大。

罷團路權遭拒　拱天宮：廟口不允許

罷團路權遭拒　拱天宮：廟口不允許

罷免二階送件後可繼續連署？　中選會回應了

罷免二階送件後可繼續連署？　中選會回應了

罷團申請路權遭拒　青鳥轟公所打壓

罷團申請路權遭拒　青鳥轟公所打壓

派出所停車挨轟！彰化議員賴清美遭停權1年

派出所停車挨轟！彰化議員賴清美遭停權1年

關鍵字：

大罷免大罷免賴士葆國民黨民進黨游盈隆二階連署

讀者迴響

熱門新聞

Makiyo爆司機沒昏迷還出國　運將妻怒提告

直播主之亂2.0！他嗆拿槍互開輸贏挨告恐嚇

快訊／貴婦奈奈「歸案上銬」畫面曝　調查員驚嘆1事她尬笑

罷團路權遭拒　拱天宮：廟口不允許

全台最大百貨商場D-ONE立柱　拚明年底1期開幕

性侵13歲少女致懷孕生女　等她長到11歲又淫辱3年

即／黃仁勳喊話川普：改變AI晶片出口規則

貴婦奈奈機場只說一句話！　被嫌太重尬笑畫面曝

40桌變5桌、來客僅剩3成　南屯婚宴會館掀退場潮

浩鼎股價血崩　謝金河：10年一覺生技夢

快訊／「剴剴案」惡保母劉彩萱認罪了

詹姆士遭控欠債2600萬！「創業沒出一毛錢」卻當大股東

獨／第一槍！官股銀行出手　東京分行6月起停辦人民幣、港幣

貴婦奈奈「歸案造型」有貓膩　女律師：不要跟我說看不出來

廚師才辦好殘障補助遇死劫　妻遭猛撞「雙腿截肢」搶命

更多

最夯影音

更多

【珠珠寶貝不甘心】李珠珢見球隊比賽輸了　1分之差腿軟跪地超難過

苗栗狂風驟雨！側風一吹...騎士摔車、透天厝鐵皮空中飛險砸人

【非靜止畫面】飼主顧滑手機忘丟玩具　汪定格苦等眼神超哀怨

【新型詐騙】朋友傳比賽網址求幫投票...千萬別登入！

李多慧表演前「衣服沒了」超迅速危機處理被讚爆

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面