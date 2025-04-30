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圍毆案羅生門！鑽戒失蹤爆衝突　他反告台南民宿老闆妨害名譽

▲羅男出面說明還原事實真相，他表示僅為協助友人尋回遺失戒指，過程中雖可能有溝通不周之處，但強調無意與業者敵對，並誠心希望能以和平方式解決糾紛。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲羅男出面還原事實真相，表示僅為協助友人尋回遺失戒指，過程中雖可能有溝通不周之處，但強調無意與業者敵對。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市一間標榜文化體驗民宿驚傳圍毆案，35歲羅姓男子疑因友人入住期間鑽戒不翼而飛，28日晚間與5名友人前往民宿欲查監視器釐清，雙方爆發激烈衝突，洪姓民宿老闆頭部遭痛毆送醫，二分局警方火速將涉案6人帶回，依妨害秩序與傷害罪嫌送辦。不過，羅男29日表示，已向派出所提告洪男妨害名譽，案情出現羅生門。

據了解，羅男為台南在地人，日前介紹台北友人入住中西區民權路的1家民宿。羅男指出，友人於4月24日至26日入住後返回台北時，驚覺3枚鑽石戒指、總價約81萬餘元遺失，他基於與民宿老闆洪男過去相識，於4月27日主動聯繫協助調閱監視器，並依老闆指示加入Line社群與管家聯繫。

羅男強調，28日晚間在取得洪男口頭同意後到場翻查監視器，期間香港籍房務員工主動協助錄影還原當日搬運動線，他也當場向對方道歉離開。不料隨後卻接獲洪男來電，內容不僅語氣激動，更傳出「不接電話就讓你難看」等言詞。羅男回撥解釋未果，即於晚間返回民宿試圖溝通，但洪男情緒激動與其發生爭執，隨後在旁友人加入過程中發生肢體衝突。▲羅男出面說明還原事實真相，他表示僅為協助友人尋回遺失戒指，過程中雖可能有溝通不周之處，但強調無意與業者敵對，並誠心希望能以和平方式解決糾紛。（圖／記者林東良翻攝，下同）

洪姓民宿業者則堅稱，當晚羅男率5名男子回到現場，藉口觀看監視器突襲性進入，見面不久即將他壓制在地持器械毆打，「往死裡打」，導致他頭部受創、視力模糊，背部與四肢多處挫傷，緊急送醫救治。他表示，自己一再提供監視器畫面自清，對方卻質疑畫面模糊、要求高額賠償，認為對方行為已逾越合理範圍。

▲羅男出面說明還原事實真相，他表示僅為協助友人尋回遺失戒指，過程中雖可能有溝通不周之處，但強調無意與業者敵對，並誠心希望能以和平方式解決糾紛。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市警二分局表示，接獲報案後迅速調閱監視器查緝，已將羅男等6人帶回，依妨害秩序與傷害罪嫌偵辦。警方指出，雙方因鑽戒失蹤而發生爭執，釀成衝突，目前全案已送交台南地檢署進一步釐清。警方提醒，若財物遺失應循正常報案機制處理，切勿以暴力方式解決爭端，以免原為協調反惹官司上身。

當事人羅男29日出面公開還原經過，他表示僅為協助友人尋回遺失戒指，過程中雖可能有溝通不周之處，但強調無意與業者敵對，並誠心希望能以和平方式解決糾紛。羅男表示，4月24日至26日間，台北摯友南下旅遊，身為地主的他，特別於民宿預訂兩晚住宿。友人返北後驚覺背包內3枚戒指不翼而飛，經回想確定入住首日即將戒指收進背包，之後並未再配戴。

▲羅男出面說明還原事實真相，他表示僅為協助友人尋回遺失戒指，過程中雖可能有溝通不周之處，但強調無意與業者敵對，並誠心希望能以和平方式解決糾紛。（圖／記者林東良翻攝，下同）

4月28日下午約4時許，羅男親自前往旅店詢問是否有人拾獲，並請求協助調閱監視器畫面、協尋物品。過程中旅店人員也開啟個人置物櫃自證清白，為避免日後爭議，他全程保留事證。羅男強調，他離開前僅輕聲表示「那也只好報警求助了」，未料傍晚竟接到旅店洪姓負責人來電，電話一接通即遭怒罵質疑其影射店員「手腳不乾淨」，更嗆聲「你報警試看看，看誰有靠山、有議員熟識」，語帶恐嚇。

羅男坦言，面對洪姓老闆連番來電威脅，讓他當下心生恐懼，不敢應對。晚間8時55分仍硬著頭皮回電希望溝通未果，最後甚至顫抖地重返旅店親自澄清。豈料說明過程中，友人關切靠近詢問，洪姓業者再度情緒失控、爆粗口，甚至推擠羅的友人，引發場面失控。

▲羅男出面說明還原事實真相，他表示僅為協助友人尋回遺失戒指，過程中雖可能有溝通不周之處，但強調無意與業者敵對，並誠心希望能以和平方式解決糾紛。（圖／記者林東良翻攝，下同）
警方獲報到場處理，相關人員均配合調查。羅男表示，他僅是剛離職的美髮業小員工，沒有背景也無靠山，當日只是心急協助朋友尋物，絕無故意抹黑或挑釁旅店。對於過程中可能引起誤會之處，他亦願誠心向洪姓老闆致歉。羅男重申，文章與聲明並非為對抗或攻擊旅店，僅盼雙方能以最和平方式協調、圓滿解決此事，「旅店的洪老闆，還請您高抬貴手。」

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