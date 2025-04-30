急著化療等不到床！藍軍接喬床電話接到手軟　護理師荒燒出台南關床潮

▲台南藍軍針對護理師荒召開記者會，批評醫療量能失衡導致病患苦等病床。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

全台陷入護理師荒，引爆醫院關床潮！台南市議會國民黨團28日召開記者會，點出台南多家醫院因人力短缺導致「病床一床難求」，有癌症病患苦等三周無法化療，最終因病情惡化送急診；另有長者因血糖過低卻未獲即時處置猝逝，藍軍議員怒批衛生局數據與實際落差過大，直指健保總額制度壓垮醫療體系。

議員林燕祝舉例指出，有癌友每三週需接受一次化療，卻在輪期時苦等無床，一直無法安排治療，最終病情急轉直下送急診，「她怎麼喬都喬不到！」林批評衛生局對外宣稱只是「醫院輪流整修」，但實際上多家醫院樓上關床、病人卡在急診走道，與官方說法差距懸殊。

議員蔡育輝痛批，護理師短缺導致急診人手不足，他接獲一名市民投訴，老母親掛急診一整天未獲妥善照顧，連基本的葡萄糖補充都沒做，結果血糖掉到僅17陷入昏迷，最終猝逝。他悲憤表示，「這是人命問題，不該再忽視！」

議員方一峰更指出，目前衛福部施行的「醫院個別總額制」使得醫院接越多病人賠越多錢，加上健保給付不符實際成本，醫師與護理師流失潮一發不可收拾，台灣正處在健保崩潰邊緣。他質疑，成大醫院等國立機構是否也因人力短缺被迫關床？希望衛生局說清楚講明白。

針對護理師現況，議員尤榮智補充，雖然台南市登記有1萬6439名護理師，但實際投入臨床工作者比例未公開，許多醫院表面調薪，卻刪減獎金或增加工時，導致人力流失惡性循環。他要求衛生局應掌握實際缺額並公開關床資料。

除了醫療量能議題，議員蔡宗豪也提醒，心理壓力同樣是隱形危機。2023年台南市輕生人數達318人，今年雖下降至286人，但仍顯示心理諮商需求迫切。他建議應增加心理師配置點，避免有需求者長期等候而錯失輔導時機。

議員王家貞則呼籲，台南應加強高樓防墜設施及海邊防範自傷機制，同時針對傳統市場的食安與病媒防治進行稽查，防堵登革熱與老鼠污染肉品等夏日高風險問題。

國民黨團強調，醫護人力不足絕非「輪流整修」可掩蓋，護理師荒所引發的關床潮已危及民眾生命，要求市府及衛福部正視制度性問題，別再讓民代淪為「喬病床接線員」，否則只會讓基層醫護與病患雙雙受害。