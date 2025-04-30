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台南前國中校長遭控職場霸凌　教育局：已依法結案勿混淆視聽

▲台南市教育局專委陳宗暘表示，霸凌申訴案早已依法調查結案，未有包庇情事。（記者林東良翻攝）

▲台南市教育局專委陳宗暘表示，霸凌申訴案早已依法調查結案，未有包庇情事。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

有關立委范雲30日協助民眾陳情，指出台南市某國中前校長涉職場霸凌處理不當，台南市教育局對此發表嚴正聲明，強調該案早於2023年依法完成調查程序並結案，並未包庇，也無不當處置，教育局呼籲外界勿以不實指控混淆視聽，造成不必要紛擾。

教育局說明，案發於2023年，台南某校1名教師提出前校長職場霸凌申訴，教育局當時即依《台南市政府及所屬各機關學校員工職場霸凌防治與申訴作業注意事項》啟動調查。不過該教師於同年7月3日主動撤回申訴，局方隨即於7月7日函復確認並結案，後續也未再接獲其他教師針對相同事件提出申訴。

依現行規定，撤回申訴後不得針對同一事件重提，而本案亦已超過申訴時效。教育局表示，若當事人有新事證仍可依法提出，不應跳過正式機制，一再透過媒體指控，模糊焦點。

針對陳情人指控教育局因議員施壓而包庇校方，教育局嚴正否認。澄清當時是教師團體透過議員舉辦協調會，教育局僅應邀出席，並未接獲副局長層級的施壓，也無洩漏申訴人身分，相關說法嚴重失實。

至於當事人提及學校處理心理危機不當，教育局表示，校方在獲知該名教師疑似表達自殺意念時，已依校安與自殺防治規範通報並啟動應處機制，並提供心理輔導資源協助。

教育局指出，該校長期內部紛擾不斷，除曾有校長管理爭議，另也接獲針對部分教師違失行為之檢舉，包括教學品質不佳、外洩公文、情緒失控等。經2023年8月完成調查，確定6項違失屬實，依法裁處記過與申誡，當事人後續提起訴願也遭駁回。

台南市教育局強調，性平、體罰與霸凌事件採零容忍政策，所有陳情案均依法處理、公開透明，不容有違程式。該校目前相關人員皆已調離，校園氛圍回穩，教學表現獲得家長肯定。教育局重申，不樂見仍有人反覆操作議題製造對立，也呼籲外界理性看待，勿讓爭議事件影響學校師生與教育品質。

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