黃建賓回應罷免行動　民進黨搞鬥爭才會想起台東

▲立委黃建賓批民進黨搞鬥爭才會想起台東。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

針對近日台東罷免立委黃建賓的行動邁入第二階段，黃建賓1日公開回應，批評罷免行動背後具有強烈的政治操作意圖，並質疑民進黨只在從事政治鬥爭時才關注台東。他強調，自己自上任以來持續推動多項民生法案與地方建設，政績經得起檢驗，呼籲鄉親在未來若進入罷免投票階段時踴躍投下不同意票，守護台東的聲音。

黃建賓指出，民進黨發動大規模罷免的真正原因，是在選舉失利後想透過罷免重新改寫政治版圖，而他成為首波「獵殺對象」，主因是「看準台東人口較少，欺負台東人」。他更批評，中央政府對於花東快鐵的建設持續跳票，交通部甚至在日前坦承計畫將無法如期推動，凸顯民進黨對東部交通發展的冷漠。

針對政績質疑，黃建賓列舉其任內推動的多項法案與政策。他指出，在立法院與在野黨合作推動財政劃分法修法，每年可為台東增加134億元預算；修正刑法加重虐童罪責，強化兒少性剝削防制條例，並成功促成《公益揭弊者保護法》的通過，為吹哨者提供更強的法律保障。他強調，這些都是民眾與台東鄉親切身關注的重大法案。

在地方建設方面，黃建賓表示，對於地方民眾關心的風電開發議題，他多次透過質詢及與中央會議，要求行政院、經濟部、環境部等相關部會審慎處理，避免未經地方共識的開發破壞台東自然景觀。他強調，已獲得多名部會首長承諾將尊重地方意見。

此外，他也強調自己任內積極爭取各項地方資源，包括旅宿業電價凍漲、觀光補助延長、農業設施與災害補助、EMU3000列車座椅優化、學校及道路設施改善、畜牧污染處理，以及成功阻擋國防部在關山地區設置戰備道等爭議案。

「我不怕得罪民進黨，只怕對不起台東人。」黃建賓強調，面對罷免壓力，他將堅定立場，與鄉親站在一起，拒絕風電開發破壞家園，也反對以「經濟效益低」為由擱置花東快鐵這項關乎東部人安全的建設。他呼籲台東鄉親，在罷免投票時勇敢出面，用「不同意票」守住地方發展的主體性與尊嚴。